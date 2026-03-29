ETV Bharat / state

जसपुर में खेतों में दिखा गुलदार, दहशत में लोग, पौड़ी में पिंजरे में लेपर्ड की मौत

पौड़ी/रुद्रपुर: प्रदेश के कई इलाकों में गुलदार की बढ़ती गतिविधियों से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है. उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में एक बार फिर गन्ने के खेत में गुलदार दिखने से ग्रामीण सहमे हुए हैं. वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर पिंजरा लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश तेज कर दी है. वहीं, पौड़ी में बीते शनिवार को विकासखंड खिर्सू के ग्राम पंचायत जोगड़ी में गुलदार ने एक बुजुर्ग पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया.

भगवंतपुर गांव में गुलदार दिखने से मचा हड़कंप: जसपुर क्षेत्र के तराई पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले गांवों में गुलदार की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है. यहां लगभग हर दूसरे दिन किसी न किसी गांव से गुलदार देखे जाने की सूचना मिल रही है. ताजा मामला भगवंतपुर गांव का है, जहां आज सुबह गन्ने के खेत में एक गुलदार दिखाई देने से हड़कंप मच गया. सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने जब गुलदार को देखा तो वे घबराकर तुरंत गांव की ओर भागे. उन्होंने अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी. देखते ही देखते पूरे गांव में डर का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी. जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग की टीम ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गन्ने के खेत के पास पिंजरा लगा दिया है.