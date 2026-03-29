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जसपुर में खेतों में दिखा गुलदार, दहशत में लोग, पौड़ी में पिंजरे में लेपर्ड की मौत

उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है. ताजा मामला जसपुर और पौड़ी से सामने आया है.

LEOPARD IN UTTARAKHAND
जसपुर में खेतों में दिखा गुलदार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 29, 2026 at 3:24 PM IST

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Updated : March 29, 2026 at 3:42 PM IST

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पौड़ी/रुद्रपुर: प्रदेश के कई इलाकों में गुलदार की बढ़ती गतिविधियों से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है. उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में एक बार फिर गन्ने के खेत में गुलदार दिखने से ग्रामीण सहमे हुए हैं. वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर पिंजरा लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश तेज कर दी है. वहीं, पौड़ी में बीते शनिवार को विकासखंड खिर्सू के ग्राम पंचायत जोगड़ी में गुलदार ने एक बुजुर्ग पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया.

भगवंतपुर गांव में गुलदार दिखने से मचा हड़कंप: जसपुर क्षेत्र के तराई पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले गांवों में गुलदार की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है. यहां लगभग हर दूसरे दिन किसी न किसी गांव से गुलदार देखे जाने की सूचना मिल रही है. ताजा मामला भगवंतपुर गांव का है, जहां आज सुबह गन्ने के खेत में एक गुलदार दिखाई देने से हड़कंप मच गया. सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने जब गुलदार को देखा तो वे घबराकर तुरंत गांव की ओर भागे. उन्होंने अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी. देखते ही देखते पूरे गांव में डर का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी. जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग की टीम ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गन्ने के खेत के पास पिंजरा लगा दिया है.

गुलदार (ETV Bharat)

जोगड़ी गांव में बुजुर्ग पर हमला: पौड़ी जिले के जोगड़ी गांव में गुलदार ने एक बुजुर्ग पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल बुजुर्ग को उपचार के लिये श्रीनगर भेजा गया. घटना की सूचना के बाद तुरंत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग की टीम को ग्रामीणों का आक्रोश भी झेलना पड़ा.

पिंजरे में गुलदार की मौत: घटना के बाद वन विभाग की टीम को शनिवार देर शाम को ही गुलदार को पकड़ने में कामयाबी हासिल हो गई. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को गांव के पास ही झाड़ियां में गुलदार छिपा हुआ मिला. वन विभाग की टीम ने जाले के माध्यम से गुलदार को रेस्क्यू किया. जिसके बाद उसे पिंजरे में उसे नागदेव रेंज लाया गया. रविवार सुबह गुलदार की पिंजरे के अंदर ही मौत हो गई है.प्रभारी डीएफओ ने बताया कि गुलदार के मृत होने की सूचनाओं सुबह मिली. पशु चिकित्सकों की ओर से गुलदार का पोस्टमार्टम किया जाएगा. साथ ही उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद आगे की कार्रवाई की जानी है.

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Last Updated : March 29, 2026 at 3:42 PM IST

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