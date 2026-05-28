ETV Bharat / state

धमतरी में तेंदुए का आतंक, कोड़मुड़ गांव में मिला ग्रामीण का शव

प्रारंभिक जांच में घटनास्थल पर घसीटने के निशान मिलने की बात सामने आई है, जिससे तेंदुए की मौजूदगी और हमले की आशंका और मजबूत हो गई है. घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों में दहशत इतनी है कि लोग शाम ढलते ही घरों में दुबकने लगे हैं.

परिजनों ने बताया कि मंगलवार के दिन चैतूराम शौच के लिए घर से निकला, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद गुरुवार की सुबह दुधावा जलाशय किनारे उनका शव बरामद किया गया. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई.

धमतरी: तेंदुए की मौजूदगी के चलते एक बार फिर बेलरगांव इलाके के कोड़मुड़ गांव में दशहत का माहौल है. कोड़मुड़ गांव के पास एक अधेड़ का शव मिला है. शव पर जंगली जानवर के हमले के निशान मिले हैं. शक जताया जा रहा है कि ग्रामीण पर तेंदुए ने हमला किया जिससे उसकी मौत हुई है. मृतक की पहचान चैतूराम मंडावी, उम्र 55 साल के रूप में हुई है.

धमतरी में तेंदुए का आतंक (ETV Bharat)

छोटे बच्चों को शाम के समय अकेले बाहर न छोड़ें और रात में कोई भी व्यक्ति, विशेषकर बुजुर्ग, घर के बाहर न सोएं और अंधेरे में शौच के लिए बाहर न जाएं: श्रीकृष्ण जाधव, डीएफओ, धमतरी

डीएफओ की अपील

धमतरी वन मंडल के डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने बताया कि मामला बिड़गुड़ी वन परिक्षेत्र के कोड़मुड़ गांव का है और घटना दो-तीन दिन पुरानी प्रतीत हो रही है. वन विभाग की टीम ने मौके से सैंपल कलेक्ट किए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत वन्य प्राणी के हमले से हुई है या किसी अन्य कारण से. डीएफओ ने बताया कि मौके पर मिले साक्ष्यों और घसीटने के निशानों के आधार पर तेंदुए की संभावना अधिक लग रही है. उन्होंने कहा कि धमतरी और गरियाबंद जिले के जंगलों में तेंदुओं की संख्या काफी अधिक है और गर्मी के दिनों में भोजन व पानी की तलाश में वन्य प्राणी गांवों की ओर पहुंच जाते हैं.

पिछले कुछ वर्षों में तेंदुए के हमलों में अधिकतर छोटे बच्चे और बुजुर्ग ही निशाना बने हैं. ऐसे में ग्रामीणों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है. वन विभाग द्वारा लगातार गांवों में मुनादी कर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है: श्रीकृष्ण जाधव, डीएफओ, धमतरी

2 साल पहले बच्ची को घर से उठा ले गया था तेंदुआ

2 साल पहले भी इसी क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई थी, जब आंगन में खेल रही तीन साल की मासूम बच्ची को तेंदुआ उठा ले गया था. अब एक बार फिर अधेड़ ग्रामीण की संदिग्ध मौत ने पूरे वनांचल क्षेत्र में डर और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है.

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में हनी बैजर, कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ जीव

भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर, धमतरी के बांधों में पर्याप्त पानी, जानिए गंगरेल समेत 4 डैम की स्थिति

धमतरी में रेत माफिया के हौसले बुलंद, श्मशान घाट में की खुदाई, निकलने लगे नर कंकाल