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एमसीबी के बरछा गांव में तेंदुए का आतंक, गेहूं और अरहर काट रहे ग्रामीणों पर किया हमला

बुधवार शाम करीब 5 बजे रामसरण बैगा (उम्र 42 वर्ष) अपने खेत में अरहर की फसल काट रहा था. तभी खेत में छिपे तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उनके पैर को गंभीर रूप से घायल कर दिया. रामसरण के शोर मचाने पर तेंदुआ वहां से भागा और पास ही गेहूं की कटाई कर रहे विजय सिंह (उम्र 45 वर्ष) पर भी हमला कर दिया. इस हमले में विजय सिंह के चेहरे और कंधे पर गंभीर चोटें आईं है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: वन मंडल मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत जनकपुर वन परिक्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. ग्राम पंचायत महदौली के ग्राम बरछा (मोहल्ला मैरटोला) में तेंदुए के हमले से दो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में इलाज

दोनों घायल किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंचे और परिजनों को सूचना दी. इसके बाद उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजा की मांग की

घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बताया जा रहा है कि न तो मौके पर कोई अधिकारी पहुंचा और न ही घायलों को कोई तत्काल सहायता राशि दी गई.

अरहर की कटाई कर रहा था, तभी अचानक तेंदुए ने पैर पर हमला कर दिया. शोर मचाने पर वह भाग गया और दूसरे व्यक्ति पर हमला कर दिया. वन विभाग की ओर से अब तक कोई मदद नहीं मिली है- रामसरण बैगा, घायल

गेहूं काट रहा था, तभी अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया और चेहरे को घायल कर दिया- विजय सिंह, घायल

तेंदुए के हमले के बाद गांव में डर का माहौल

घटना के बाद पूरे गांव में भय व्याप्त है. ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ खेतों और गांव के आसपास लगातार देखा जा रहा है, जिससे लोग खेतों में जाने से भी डर रहे हैं.

जनकपुर वन परिक्षेत्र में तेंदुए का आतंक (ETV Bharat Chhattisgarh)

क्या कहते हैं ग्रामीण ?

स्थानीय निवासी रामकरण सिंह ने बताया कि तेंदुआ देखने में बड़ा होता है, लेकिन हमला करते समय सिकुड़कर छोटा हो जाता है, जिससे लोग उसे पहचान नहीं पाते. इसी वजह से रामसरण पर अचानक हमला हुआ. ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ने की मांग की है.

युवकों को तेंदुए ने किया घायल (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीएमओ ने बताया ग्रामीणों की हालत खतरे से बाहर

जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर राजीव रमन के अनुसार, दोनों घायल मरीजों को इमरजेंसी में लाया गया था. दोनों पर तेंदुए ने हमला किया है और उन्हें नाखून से चोटें आई हैं. एक के पैर और दूसरे के चेहरे पर गंभीर घाव हैं. दोनों का इलाज जारी है.