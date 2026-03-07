ETV Bharat / state

तेंदुए का आतंक; बहराइच में मासूम को बनाया निवाला, लखीमपुर खीरी में हुआ कैद

खूंखार और आदमखोर हो चुके तेंदुओं के लिए वन विभाग के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है. नतीजतन रोजाना लोगों की जान रही है.

तेंदुए ने ली बच्चे की जान.
तेंदुए ने ली बच्चे की जान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 10:14 AM IST

3 Min Read
बहराइच/लखीमपुर खीरी : वन विभाग के पास जंगली खूंखार और हिंसक वन्यजीवों के लिए कोई ठोस कारगर रणनीति न होने की वजह अक्सर हादसे हो रहे हैं. बीते शुक्रवार को बहराइच में तेंदुए ने घर में खेल रहे मासूम को अपना निवाला बना डाला. वहीं लखीमपुर खीरी में कई दिनों से लगातार पालतू जानवरों पर हमला कर रहे तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा जा सका.

बहराइच में कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के कारीकोट आजमगढ़पुरवा निवासी राम विलास पटवा का 7 वर्षीय बेटा रघुवीर आंगन में खेल रहा था. इसी दौरान अचानक तेंदुआ आ धमका और मासूम को जबड़े में दबोच कर भाग निकला. बच्चे की चीख सुनकर परिजनों ने हांका लगाना शुरू किया, लेकिन तेंदुआ गेहूं के खेत में लेकर घुस गया. खोजबीन के बाद बच्चा लहूलुहान हालत में मिला. आननफानन परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डाॅक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया.

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में तेंदुआ लगातार सक्रिया था. इसकी खबर वन विभाग को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई गई. नतीजतन मासूम तेंदुए के हमले का शिकार बन गया. डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि घटना की मिलते ही वन विभाग की टीम गई थी. ग्रामीणों से बातचीत के आधार पर तेंदुए को पकड़ने की योजना बनाई जा रही है.

लखीमपुर खीरी ; पिंजरे में कैद हुआ खूंखार तेंदुआ

लखीमपुर खीरी जिले के दक्षिण निघासन वन रेंज क्षेत्र में कई दिनों से दहशत का पर्या. बना तेंदुआ बीते शुक्रवार को पिंजरे में कैद हो गया. तेंदुए की लगातार चहलकदमी और पालतू जानवरों पर हमलों से इलाके के लोग भयभीत थे.

दक्षिण निघासन वन रेंज के रेंजर मोबिन आरिफ ने बताया कि लुधौरी, बिहारीपुरवा और गोविंदपुर फार्म क्षेत्र में तेंदुए की चहलकदमी से ग्रामीणों में काफी दहशत थी. बीते दिनों तेंदुए ने लुधौरी गांव निवासी सालिक राम के खेत में बंधे गाय के बछड़े और गोविंदपुर फार्म निवासी रमनदीप सिंह के घर में घुसकर पालतू कुत्ते को शिकार बना लिया था. इसके बाद से वन विभाग की टीम सक्रिय थी.

वन दारोगा अखिलेश रावत की निगरानी के बाद तेंदुए की आवाजाही वाले स्थानों को चिन्हित कर पिंजरा लगवाया गया था. शुक्रवार को इसी पिंजरे में तेंदुआ फंस गया. पकड़े गए तेंदुए को सुरक्षित वन रेंज कार्यालय लाया जा रहा है. जहां डॉक्टरी परीक्षण के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उसे सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा.

