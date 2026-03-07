ETV Bharat / state

तेंदुए का आतंक; बहराइच में मासूम को बनाया निवाला, लखीमपुर खीरी में हुआ कैद

बहराइच/लखीमपुर खीरी : वन विभाग के पास जंगली खूंखार और हिंसक वन्यजीवों के लिए कोई ठोस कारगर रणनीति न होने की वजह अक्सर हादसे हो रहे हैं. बीते शुक्रवार को बहराइच में तेंदुए ने घर में खेल रहे मासूम को अपना निवाला बना डाला. वहीं लखीमपुर खीरी में कई दिनों से लगातार पालतू जानवरों पर हमला कर रहे तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा जा सका.

बहराइच में कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के कारीकोट आजमगढ़पुरवा निवासी राम विलास पटवा का 7 वर्षीय बेटा रघुवीर आंगन में खेल रहा था. इसी दौरान अचानक तेंदुआ आ धमका और मासूम को जबड़े में दबोच कर भाग निकला. बच्चे की चीख सुनकर परिजनों ने हांका लगाना शुरू किया, लेकिन तेंदुआ गेहूं के खेत में लेकर घुस गया. खोजबीन के बाद बच्चा लहूलुहान हालत में मिला. आननफानन परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डाॅक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया.

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में तेंदुआ लगातार सक्रिया था. इसकी खबर वन विभाग को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई गई. नतीजतन मासूम तेंदुए के हमले का शिकार बन गया. डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि घटना की मिलते ही वन विभाग की टीम गई थी. ग्रामीणों से बातचीत के आधार पर तेंदुए को पकड़ने की योजना बनाई जा रही है.

लखीमपुर खीरी ; पिंजरे में कैद हुआ खूंखार तेंदुआ