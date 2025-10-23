ETV Bharat / state

सावधान! हल्द्वानी के इस इलाके में बेखौफ घूम रहा गुलदार, रहे सतर्क

हल्द्वानी के बच्ची धर्मा गांव में गुलदार दिखाई देने के बाद वन विभाग के कर्मियों ने गश्त तेज कर दी है.

Lalkuan Leopard Terror
गुलदार की धमक से खौफ में लोग (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 23, 2025 at 12:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: उत्तराखंड में गुलदार की धमक कम होने का नाम नहीं ले रही है. आए दिन तमाम क्षेत्रों से गुलदार के धमक की खबर सामने आती रहती है. यहां तक कि गुलदार के हमले में कई लोगों की जान तक जा चुकी है. इसके बावजूद वन विभाग वादे और दावे करते नजर आता है. वहीं ताजा घटना हल्द्वानी के लालकुआं से सामने आई है, यहां गुलदार की दस्तक से लोग खौफ में हैं. साथ ही वन कर्मियों द्वारा मुनादी करा कर लोगों को सचेत किया जा रहा है.

गुलदार की चहलकदमी से दहशत में लोग: गौर हो कि लालकुआं के बच्ची धर्मा ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार (तेंदुआ) दिखाई देने से ग्रामीण खौफजदा हैं. गुलदार की चहलकदमी की सूचना पर वन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है. टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है. साथ ही क्षेत्र में मुनादी कराई जा रही है, इसके अलावा अंधेरे में ग्रामीणों से अकेले बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है.

गुलदार दिखने के बाद वनकर्मियों ने बढ़ाई गश्त (Video-villagers)

वन विभाग ने बढ़ाई गश्त: लालकुआं कोतवाली के बच्ची धर्मा क्षेत्र में गुलदार की चहलकदमी ने ग्रामीणों की नीद उड़ाई हुई है. बीते देर शाम गांव के पास सड़क किनारे एक गुलदार के दिखाई देने से हड़कंप मचा हुआ है. जिस कारण ग्रामीणों में खौफ व्याप्त है. घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई है. जानकारी के मुताबिक देर सायं साढ़े सात बजे ग्रामीण क्षेत्र बच्ची धर्मा में कुछ लोग सड़क से गुजर रहे थे, तभी कुछ लोगों की नजर सड़क किनारे लगे मिट्टी के ढेर में बैठे गुलदार पर पड़ी. ग्रामीण क्षेत्र में वन्य जीव के दिखाई देने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए.

लोगों ने बनाया गुलदार का वीडियो: इस दौरान किसी एक व्यक्ति ने मिट्टी के ढेर में बैठे गुलदार का वीडियो बना लिया. साथ ही मामले की सूचना वन विभाग टीम को दी गई. जब तक टीम मौके पर पहुंची तब तक तेंदुआ भाग चुका था. हालांकि वन विभाग ने ऐतिहातन क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है. साथ ही ग्रामीणों से अंधेरे में अकेले ना जाने की अपील की जा रही है.

वन विभाग ने लोगों से की ये अपील: गौला रेंज के रेंजर चंदन सिंह अधिकारी ने बताया कि बीते देर रात ग्रामीणों ने सूचना मिली थी कि बच्ची धर्मा गांव में गुलदार को देखा गया है. गुलदार दिखाई दिए क्षेत्र में वन कर्मी गश्त कर रहे हैं. ग्रामीणों से सुनसान क्षेत्र में अंधेरे में बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है.

पढ़ें-

TAGGED:

लालकुआं लेपर्ड टेरर
हल्द्वानी वन विभाग
NAINITAL LATEST NEWS
HALDWANI FOREST DEPARTMENT
LALKUAN LEOPARD TERROR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.