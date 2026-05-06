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आगरा में तेंदुए का आतंक; चाची-भतीजी सहित तीन पर हमला, घरों में कैद रहने को मजबूर ग्रामीण

आगरा: यूपी के आगरा में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर तेंदुए अब आबादी के बीच पहुंच रहे हैं. मंगलवार की देर शाम दो स्थानों गांव रिछोहा और मजरा भोजपुरा पर तीन महिलाओं पर तेंदुए ने हमले कर घायल कर दिया. तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत है. लोग दिन में भी घरों में कैद रहते हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को बताया कि एक दिन में तीन लोगों पर तेंदुए ने हमला किया है. पहले एक गोवंश पर हमला किया था. तेंदुए की आबादी क्षेत्र में दस्तक से वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

अचानक महिला पर हमला

पहली घटना जगनेर थाना क्षेत्र में घटी जहां के गांव रिछोहा की निवासी शकुंतला देवी लकड़ी लेने के लिए नलकूप गई थी. शकुंतला देवी ने अधिकारियों को बताया कि अचानक झाड़ियों से निकलकर आए तेंदुआ ने हमला कर दिया. तेंदुआ मुझे खींच कर जंगल की ओर ले जा रहा था. चीख-पुकार सुनकर खेतों में काम कर रहे किसान मदद के लिए आगे आए. किसानों ने तेंदुए को खदेड़ा. जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया है. ग्रामीण महेश ने बताया कि शकुंतला पर हमले से पहले तेंदुए ने गोवंश पर हमला किया था.

चाची-भतीजी घायल

दूसरी घटना गांव रिछोहा में घटी जहां मंगलवार देर शाम करीब छह बजे मजरा भोजपुरा निवासी पिंकी और उनकी चाची रेनू देवी पर तेंदुए ने हमला किया. चाची और भतीजी खेतों से लकड़ी लेने जा रही थीं. दोनों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मदद के लिए पहुंचे तो तेंदुआ भाग गया. पिंकी और रेनू देवी के कंधे, हाथ और पैर पर पंजों और दांतों के घाव हैं. पिंकी और रेनू देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार देने के बाद एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है.