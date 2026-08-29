मुरादाबाद-बलिया में तेंदुए का आतंक जारी; अगस्त में कुल 4 मौतें, डेढ़ दर्जन से ज़्यादा हुए घायल
वन विभाग के मुताबिक तेंदुए को पकड़ने के लिए अब तक 24 के आसपास पिंजरे लगाए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 2:50 PM IST
मुरादाबाद: जिले में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है, यहां के ठाकुरद्वारा तहसील में रात के समय तेंदुआ एक किसान को घर से उठाकर ले गया. सुबह एक खेत में किसान का क्षत विक्षत शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया.
मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा तहसील के बलिया गांव में हैंटीकैप युवक जगराज (32) अपने घर में सो रहा था, तभी तेंदुआ उसे अपने जबड़े में जकड़ कर ले गया, युवक के घर से गायब होने और घर के बाहर खून मिलने के बाद परिजन और ग्रामीणों ने उसे तलाशना शुरू किया. युवक का शव क्षत विक्षत अवस्था में एक खेत में पड़ा मिला.
बलिया में तेंदुए के हमले से 1 मौत: वहीं बलिया गांव में तेंदुए के हमले में एक और मौत से हड़कंप मच गया. बता दें कि बीते 3 अगस्त से 29 तक तेंदुए के हमले में ये चौथी मौत है. 3 अगस्त को ठाकुरद्वारा क्षेत्र के ही लालापुर पीपलसाना में संतोष देवी पर हमला करके तेंदुए ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया.
उसके बाद 18 अगस्त और फिर 25 अगस्त को बलिया गांव की 2 महिलाओं ने तेंदुए के हमले में अपनी जान गवा दी. अब ये चौथी घटना जगराम के साथ हुई है. बलिया गांव में तेंदुए के हमले से ये तीसरी मौत बताई जा रही है, जबकि ठाकुरद्वारा तहसील क्षेत्र में अब तक तेंदुए के हमले में 4 लोगों की जान जा चुकी है. इनमें 3 महिलाएं और अब एक पुरुष शामिल है.
घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के डर से लोग रात में घरों से निकलने तक से डर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पहले तेंदुए खेतों में अकेली महिलाओं पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब हालात इतने भयावह हो गए हैं कि तेंदुए गांव में घुसकर घरों के आसपास से लोगों को उठा ले जा रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि जिस आदमखोर तेंदुए का आतंक लगातार जारी है, उसे पकड़ने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है.
हालांकि वन विभाग के मुताबिक तेंदुए को पकड़ने के लिए अब तक 24 के आसपास पिंजरे लगाए गए हैं. 11 तेंदुए का रेस्क्यू भी वन विभाग द्वारा अब तक किया जा चुका है, मगर इसके बावजूद भी तेंदुए के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, फिलहाल ग्रामीणों की मांग है कि आदमखोर तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जाए.
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