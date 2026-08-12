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दहशत फैलाने वाला तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद; ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

वन विभाग की टीम को मिली सफलता, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस.

दहशत फैलाने वाला तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद
दहशत फैलाने वाला तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 7:47 AM IST

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बहराइच: कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग इलाके में इन दिनों तेंदुए की दहशत लगातार देखने को मिल रही है. इनके द्वारा हमला कर कई मावेशियों को अपना निशाना भी बनाया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त था. वन विभाग की ओर से लगातार पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था. इसके बाद उन्हें आज सफलता हाथ लगी है.

मोतीपुर रेंज के दौलतपुर ग्राम के नई बस्ती में पिछले कई दिनों से आतंक का पर्याय बना तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को हुई तो, उन्होंने राहत की सांस ली है.

तेंदुए को पकड़े जाने के बाद उसे वन रेंज कार्यालय ले जाया गया है. वहीं आगे की कार्रवाई में जुट गई है. ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ कई दिनों से गांव के आसपास घूम रहा था और मवेशियों पर हमले कर रहा था, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त था. ग्रामीणों द्वारा वन विभाग से इसकी शिकायत की गई थी, जिस पर वन विभाग द्वारा पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ लिया गया है.

दहशत फैलाने वाला तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद (Video Credit; ETV Bharat)

वनरक्षक बलसिंहपुर दीपक कुमार ने बताया कि जैसे ही तेंदुए के पिंजरे में फंसने की जानकारी मिली तत्काल मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित वन रेंज कार्यालय ले जाया गया, जहां पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है.

उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है की कोई भी जंगली जीव दिखाने पर तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दें स्वयं जानवरों के पास ना जाए, जिससे कोई घटना घटे. उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि शाम के समय अकेले घरों से बाहर न निकले. अगर जरूरत हो तभी समूह में बाहर निकले.

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