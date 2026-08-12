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दहशत फैलाने वाला तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद; ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

बहराइच: कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग इलाके में इन दिनों तेंदुए की दहशत लगातार देखने को मिल रही है. इनके द्वारा हमला कर कई मावेशियों को अपना निशाना भी बनाया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त था. वन विभाग की ओर से लगातार पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था. इसके बाद उन्हें आज सफलता हाथ लगी है.

मोतीपुर रेंज के दौलतपुर ग्राम के नई बस्ती में पिछले कई दिनों से आतंक का पर्याय बना तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को हुई तो, उन्होंने राहत की सांस ली है.

तेंदुए को पकड़े जाने के बाद उसे वन रेंज कार्यालय ले जाया गया है. वहीं आगे की कार्रवाई में जुट गई है. ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ कई दिनों से गांव के आसपास घूम रहा था और मवेशियों पर हमले कर रहा था, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त था. ग्रामीणों द्वारा वन विभाग से इसकी शिकायत की गई थी, जिस पर वन विभाग द्वारा पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ लिया गया है.