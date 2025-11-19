ETV Bharat / state

यमुनानगर में दिखा तेंदुआ, दहशत में लोग, रातभर ग्रामीणों ने दिया पहरा, आज रेस्क्यू ऑपरेशन

यमुनानगर में दिखा तेंदुआ ( ETV Bharat )

यमुनानगर: यमुनानगर में मंगलवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब एक तेंदुआ आबादी क्षेत्र के पास दिखाई दिया. जड़ोदा गांव के पास जंगल की आउटर लाइन पर करीब चार घंटे तक तेंदुआ झाड़ियों में छिपकर बैठा रहा. इस दौरान वहां से गुजर रहे युवकों ने उसे देखा और तुरंत अपने फोन में वीडियो बनाकर पुलिस और वाइल्ड लाइफ विभाग को इसकी जानकारी दी. तेंदुए के दिखने की जानकारी के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. युवकों ने फोन की टॉर्च जलाई तो दिखा तेंदुआ: इस बारे में ग्रामीण मानिक ने बताया कि, "मैं अपने दोस्तों के साथ शाम करीब 7 बजे आहलुवाला–जड़ोदा गांव के पास जंगल की तरफ घूमने गया था. इस दौरान झाड़ियों में हलचल महसूस हुई. लगा कि कोई कुत्ता बैठा होगा, लेकिन जब हरकत बढ़ी तो हमने फोन की टॉर्च जलाई. रोशनी पड़ते ही सामने तेंदुआ बैठा दिखाई दिया. तेंदुए को देखते ही सभी के होश उड़ गए और हम सब दौड़कर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए.इसके बाद हमने तेंदुए का वीडियो बनाकर पुलिस और वाइल्ड लाइफ विभाग को भेजा." यमुनानगर में दिखा तेंदुआ, दहशत में लोग (ETV Bharat) सूचना पाकर पहुंची टीम: इधर, सूचना पाकर पुलिस और वाइल्ड लाइफ विभाग टीम मौके पर पहुंची. हालांकि अंधेरा होने और झाड़ियों के बीच तेंदुए के लगातार मूवमेंट के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रात में संभव नहीं हो सका. विभाग ने सुरक्षा कारणों से ग्रामीणों को घरों में रहने की अपील की.