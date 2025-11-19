यमुनानगर में दिखा तेंदुआ, दहशत में लोग, रातभर ग्रामीणों ने दिया पहरा, आज रेस्क्यू ऑपरेशन
यमुनानगर में जंगल किनारे तेंदुआ दिखा. घूमने निकले युवक भागकर गाड़ी में बैठे. दहशत के कारण रातभर ग्रामीणों ने पहरा दिया.
Published : November 19, 2025 at 11:47 AM IST
यमुनानगर: यमुनानगर में मंगलवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब एक तेंदुआ आबादी क्षेत्र के पास दिखाई दिया. जड़ोदा गांव के पास जंगल की आउटर लाइन पर करीब चार घंटे तक तेंदुआ झाड़ियों में छिपकर बैठा रहा. इस दौरान वहां से गुजर रहे युवकों ने उसे देखा और तुरंत अपने फोन में वीडियो बनाकर पुलिस और वाइल्ड लाइफ विभाग को इसकी जानकारी दी. तेंदुए के दिखने की जानकारी के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.
युवकों ने फोन की टॉर्च जलाई तो दिखा तेंदुआ: इस बारे में ग्रामीण मानिक ने बताया कि, "मैं अपने दोस्तों के साथ शाम करीब 7 बजे आहलुवाला–जड़ोदा गांव के पास जंगल की तरफ घूमने गया था. इस दौरान झाड़ियों में हलचल महसूस हुई. लगा कि कोई कुत्ता बैठा होगा, लेकिन जब हरकत बढ़ी तो हमने फोन की टॉर्च जलाई. रोशनी पड़ते ही सामने तेंदुआ बैठा दिखाई दिया. तेंदुए को देखते ही सभी के होश उड़ गए और हम सब दौड़कर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए.इसके बाद हमने तेंदुए का वीडियो बनाकर पुलिस और वाइल्ड लाइफ विभाग को भेजा."
सूचना पाकर पहुंची टीम: इधर, सूचना पाकर पुलिस और वाइल्ड लाइफ विभाग टीम मौके पर पहुंची. हालांकि अंधेरा होने और झाड़ियों के बीच तेंदुए के लगातार मूवमेंट के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रात में संभव नहीं हो सका. विभाग ने सुरक्षा कारणों से ग्रामीणों को घरों में रहने की अपील की.
रातभर ग्रामीणों ने दिया पहरा: गांव में तेंदुए की मौजूदगी की खबर पाकर ग्रामीण डरे-सहमे नजर आए, क्योंकि जंगल से आबादी की दूरी सिर्फ 400 मीटर है. सुबह कई लोग खेतों में काम करने जाते हैं.पूरी तरह व्यस्क इस तेंदुए के अचानक गांव में घुस आने की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने लाठी-डंडे लेकर रातभर पहरा दिया, ताकि किसी भी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे. ग्रामीणों की मानें तो इससे पहले भी एक-दो बार तेंदुआ आबादी की तरफ आया था. इसलिए लोग और सतर्क हो गए.
आज चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन: इस बारे में वाइल्ड लाइफ विभाग के फॉरेस्ट गार्ड हरीश धीमान ने बताया कि, "उनकी टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थी. तेंदुए ने अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन एहतियात के तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा. तेंदुए को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ने की योजना बनाई जा रही है. उच्च अधिकारियों से बातचीत कर आज सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया."
शिवालिक बेल्ट से अक्सर नीचे आते हैं जंगली जानवर: फॉरेस्ट गार्ड के अनुसार शिवालिक की पहाड़ी बेल्ट के आसपास इस तरह के जंगली जानवरों का दिखना आम बात है. पहाड़ी क्षेत्र से पानी या भोजन की तलाश में जंगली जानवर नीचे आ जाते हैं. जड़ोदा के जंगल का फैलाव लगभग दो किलोमीटर में है, जहां पहले भी तेंदुआ दिखाई दे चुका है.
