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धमतरी में सड़क पर बैठा दिखा तेंदुआ, राहगीरों ने बनाया वीडियो, गांव में अलर्ट

वन विभाग की टीम ने गांववालों को अलर्ट जारी किया है. रात के वक्त बाहर निकलने से मना किया गया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.

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सड़क पर बैठा दिखा तेंदुआ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2026 at 8:43 PM IST

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धमतरी: लीलर गांव के पास एक तेंदुआ सड़क पर बैठा मुसाफिरों को नजर आया. लोगों ने जैसे ही तेंदुए को देखा उनके होश उड़ गए. तभी मौके से गुजर रहे एक कार सवार ने सड़क पर बैठे तेंदुए का वीडियो बना लिया. वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, वन विभाग भी हरकत में आ गया. वन विभाग की टीम ने ऐहतियात के तौर पर आस पास के गांव वालों को सावधान रहने की हिदायत दी है. लोगों से कहा जा रहा है कि वो रात के वक्त बाहर निकलने से या फिर अकेले जाने से बचें. वन विभाग का कहना है कि रुद्री, गंगरेल, अछोटा, भोयना सहित आसपास के कई इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी रहती है और वो आसपास के इलाके में घूमते रहते हैं.

सड़क पर बैठा शिकारी कैमरे में कैद

स्थानीय लोगों ने बताया कि आसपास के जंगल में यहां बड़ी संख्या में तेंदुए हैं. खाने और पानी की तलाश में वो कई बार रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच जाते हैं. स्थानीय लोगों ने कई बार तेंदुए के सड़क पार करने की तस्वीरें भी उतारी है. तेंदुए को सबसे पहले देखने वाले कार सवार ने बताया कि पहले तो वो तेंदुए को देखकर डर गए लेकिन कार का शीशा बंद होने की वजह से उनको थोड़ा खतरा कम महसूस हुआ. राहगीर ने बताया कि थोड़ी दर तक तेंदुआ सड़क पर बैठा रहा फिर वो चलहकदमी करता हुआ जंगल में गुम हो गया.

सड़क पर बैठा दिखा तेंदुआ (ETV Bharat)

राहगीरों ने एक वीडियो बनाया है, वीडियो में नजर आ रहा है कि एक तेंदुआ सड़क पर बैठा है. हमने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं. लोगों से अकेले बाहर निकलने या फिर बच्चों को बाहर निकलने से मना किया गया है. अक्सर इस इलाके में तेंदुए आते-जाते रहते हैं: श्रीकृष्ण जाधव, डीएफओ, धमतरी

10 सितंबर 2026: कबीरधाम जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम जैतपुरी में धान के खेत के बीच तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी. ग्रामीणों के मुताबिक, तेंदुआ बीती रात गांव के आसपास घूमता रहा और बकरियों का शिकार किया. बाद में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ट्रैंक्यूलाइज कर उसे रेस्क्यू किया.

27 अगस्त 2026: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत बिलासपुर कटनी रेलमार्ग में भनवारटंक के पास रेल टर्मिनल क्षेत्र में 27 अगस्त को 1 तेंदुआ दिखाई दिया है. तेंदुए के रेलवे ट्रैक और सुरंग के भीतर घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.

1 अगस्त 2026: गरियाबंद के जोबा के केराबहार में खूंखार तेंदुए को वन विभाग ने काबू में किया. मेडिकल जांच के बाद तेंदुए को उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में सुरक्षित छोड़ दिया गया.

6 अगस्त 2026: कांकेर के सरोना वन परिक्षेत्र में भूखा तेंदुआ शिकार के लिए रिहायशी इलाके के करीब पहुंच गया. शिकार का पीछा करते-करते तेंदुआ एक कुएं में जा गिरा. कुएं पर मुंडेर नहीं होने के चक्कर में ये हादसा हुआ. बाद वन विभाग की टीम ने शिकारी तेंदुए का रेस्क्यू कुएं से किया.

5 अगस्त 2026: बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कुटरू–मंगापेटा मार्ग पर एक तेंदुआ अचानक सड़क पर आ गया और करीब 20 मिनट तक सड़क किनारे घूमता रहा. इस दौरान मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों और राहगीरों की नजर तेंदुए पर पड़ी. तेंदुए के सड़क पर मौजूद रहने का वीडियो भी सामने आया है, जिसे 108 एंबुलेंस कर्मियों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया.

12 जुलाई 2026: धमतरी वन विभाग ने नगरी वन परिक्षेत्र में कुएं में गिरे तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया.

15 जून 2026: धमतरी के गंगरेल से कुकरेल जाने वाले मार्ग पर आराम फरमाता तेंदुआ राहगीरों को नजर आया. रोड पर बैठे तेंदुए की खबर फैलते ही इलाके में दहशत फैल गई.

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