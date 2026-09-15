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धमतरी में सड़क पर बैठा दिखा तेंदुआ, राहगीरों ने बनाया वीडियो, गांव में अलर्ट

धमतरी: लीलर गांव के पास एक तेंदुआ सड़क पर बैठा मुसाफिरों को नजर आया. लोगों ने जैसे ही तेंदुए को देखा उनके होश उड़ गए. तभी मौके से गुजर रहे एक कार सवार ने सड़क पर बैठे तेंदुए का वीडियो बना लिया. वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, वन विभाग भी हरकत में आ गया. वन विभाग की टीम ने ऐहतियात के तौर पर आस पास के गांव वालों को सावधान रहने की हिदायत दी है. लोगों से कहा जा रहा है कि वो रात के वक्त बाहर निकलने से या फिर अकेले जाने से बचें. वन विभाग का कहना है कि रुद्री, गंगरेल, अछोटा, भोयना सहित आसपास के कई इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी रहती है और वो आसपास के इलाके में घूमते रहते हैं.

सड़क पर बैठा शिकारी कैमरे में कैद

स्थानीय लोगों ने बताया कि आसपास के जंगल में यहां बड़ी संख्या में तेंदुए हैं. खाने और पानी की तलाश में वो कई बार रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच जाते हैं. स्थानीय लोगों ने कई बार तेंदुए के सड़क पार करने की तस्वीरें भी उतारी है. तेंदुए को सबसे पहले देखने वाले कार सवार ने बताया कि पहले तो वो तेंदुए को देखकर डर गए लेकिन कार का शीशा बंद होने की वजह से उनको थोड़ा खतरा कम महसूस हुआ. राहगीर ने बताया कि थोड़ी दर तक तेंदुआ सड़क पर बैठा रहा फिर वो चलहकदमी करता हुआ जंगल में गुम हो गया.

सड़क पर बैठा दिखा तेंदुआ (ETV Bharat)

राहगीरों ने एक वीडियो बनाया है, वीडियो में नजर आ रहा है कि एक तेंदुआ सड़क पर बैठा है. हमने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं. लोगों से अकेले बाहर निकलने या फिर बच्चों को बाहर निकलने से मना किया गया है. अक्सर इस इलाके में तेंदुए आते-जाते रहते हैं: श्रीकृष्ण जाधव, डीएफओ, धमतरी

10 सितंबर 2026: कबीरधाम जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम जैतपुरी में धान के खेत के बीच तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी. ग्रामीणों के मुताबिक, तेंदुआ बीती रात गांव के आसपास घूमता रहा और बकरियों का शिकार किया. बाद में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ट्रैंक्यूलाइज कर उसे रेस्क्यू किया.