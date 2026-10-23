बहराइच में रेलवे स्टेशन पर झाड़ियों के पास दिखा तेंदुआ
जल्द ही उच्चाधिकारियों के आदेश पर पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 3:59 PM IST
बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के बिछिया रेलवे स्टेशन पर तेंदुएं की दस्तक से इलाके में दहशत का माहौल है. देर शाम स्टेशन के पास से गुजर रहे लोगों की नजर झाड़ियों के पास मौजूद तेंदुए पर पड़ी. जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों में दहशत का माहौल बना हुआ है.
घटना की जानकारी होते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा को लेकर इलाके में चौकसी बढ़ा दी है. आबादी के बीच पहुंचे तेंदुए को देखते हुए अधिकारियों ने बिछिया रेलवे स्टेशन और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक और सतर्क रहने की बात कही.
वन विभाग ने ग्रामीणों और राहगीरों से अपील की है कि वे शाम और रात के समय सुनसान रास्तों पर अकेले निकलने से पूरी तरह बचें. विशेषकर रेलवे स्टेशन के पीछे मौजूद झाड़ियों और सुनसान इलाकों में अनावश्यक आवाजाही न करने की हिदायत दी गई है.
इसके अलावा, लोगों को बताया गया कि यदि तेंदुआ दोबारा दिखाई दे, तो उसके करीब जाने, वीडियो बनाने, उसका पीछा करने या उसे घेरने का जोखिम न उठाएं. ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचित करें.
वन अधिकारियों ने आमजन से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने और संयम बरतने की अपील की है. इलाके में गश्त जारी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.
डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि आबादी के बीच तेंदुए के दिखने की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर टीम को भेजा गया है. ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है. जल्द ही उच्चाधिकारियों के आदेश पर पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी.
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