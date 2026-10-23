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​बहराइच में रेलवे स्टेशन पर झाड़ियों के पास दिखा ​तेंदुआ

रेलवे स्टेशन पर तेंदुए की दस्तक से राहगीरों में दहशत वन विभाग ने बढ़ाई सतर्कता ( Photo Credit; ETV Bharat )

​बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के बिछिया रेलवे स्टेशन पर तेंदुएं की दस्तक से इलाके में दहशत का माहौल है. देर शाम स्टेशन के पास से गुजर रहे लोगों की नजर झाड़ियों के पास मौजूद तेंदुए पर पड़ी. जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों में दहशत का माहौल बना हुआ है.

तेंदुआ ​बहराइच (Video Credit; ETV Bharat) घटना की जानकारी होते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा को लेकर इलाके में चौकसी बढ़ा दी है. आबादी के बीच पहुंचे तेंदुए को देखते हुए अधिकारियों ने बिछिया रेलवे स्टेशन और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक और सतर्क रहने की बात कही.