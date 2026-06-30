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श्रावस्ती में तेंदुए की दस्तक; दो ग्रामीणों पर हमला, तलाश के लिए तीन टीमें बनीं

प्रतीकात्मक फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

श्रावस्ती : जिले के सिरसिया क्षेत्र के घोलिया कला ओरी पुरवा गांव में तेंदुए की दस्तक से दहशत फैल गई है. यहां सागौन के बाग में बैठे तेंदुए ने दो ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद तीन टीमें तेंदुए की तलाश में लगातार अभियान चला रही हैं. तेंदुए का एक वीडियो भी सामने आया है. श्रावस्ती में तेंदुए की दस्तक. (Video Credit; ETV Bharat) घटना सोमवार की है, जब गांव के जहीर और नईमुद्दीन सागौन के बाग की ओर गए थे. बताया जा रहा है कि दोनों अनजाने में तेंदुए के बेहद करीब पहुंच गए, जिससे वह आक्रामक हो गया और हमला कर दिया. हमले में दोनों घायल हो गए. उनके शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े. दोनों को तुरंत भिनगा के संयुक्त जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है. फिलहाल आज भी अभियान जारी है.