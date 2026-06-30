ETV Bharat / state

श्रावस्ती में तेंदुए की दस्तक; दो ग्रामीणों पर हमला, तलाश के लिए तीन टीमें बनीं

वन विभाग ने लोगों से की अपील, रात में घर से बाहर अकेले न निकलें.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रावस्ती : जिले के सिरसिया क्षेत्र के घोलिया कला ओरी पुरवा गांव में तेंदुए की दस्तक से दहशत फैल गई है. यहां सागौन के बाग में बैठे तेंदुए ने दो ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद तीन टीमें तेंदुए की तलाश में लगातार अभियान चला रही हैं. तेंदुए का एक वीडियो भी सामने आया है.

श्रावस्ती में तेंदुए की दस्तक. (Video Credit; ETV Bharat)

घटना सोमवार की है, जब गांव के जहीर और नईमुद्दीन सागौन के बाग की ओर गए थे. बताया जा रहा है कि दोनों अनजाने में तेंदुए के बेहद करीब पहुंच गए, जिससे वह आक्रामक हो गया और हमला कर दिया. हमले में दोनों घायल हो गए. उनके शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े. दोनों को तुरंत भिनगा के संयुक्त जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है. फिलहाल आज भी अभियान जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. प्रभागीय वनाधिकारी धनराज मीना के निर्देश पर पांच-पांच सदस्यीय तीन टीमें क्षेत्र में तैनात की गई हैं. टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और तेंदुए की तलाश के साथ ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए जागरूक भी कर रही हैं.

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे रात में अकेले बाहर न निकलें, टॉर्च और लाठी का इस्तेमाल करें, घने और सुनसान रास्तों से बचें तथा पालतू पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें. किसी भी जंगली जानवर के दिखाई देने पर उसे छेड़ने के बजाय तुरंत वन विभाग या पुलिस को सूचना दें.

फिलहाल तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से बाहर है और रेस्क्यू करने का अभियान जारी है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घटनास्थल से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है. वन विभाग और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है. लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना प्रशासन को देने की अपील की गई है.

यह भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी में तीन माह के अंदर चौथे बाघ की मौत; ग्रामीण पर किया था हमला, कुछ घंटे बाद ही मिला शव

TAGGED:

SHRAVASTI LEOPARD PANIC
LEOPARD ATTACK VILLAGER SHRAVASTI
SHRAVASTI SEARCH FOR LEOPARD
SHRAVASTI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.