श्रावस्ती में तेंदुए की दस्तक; दो ग्रामीणों पर हमला, तलाश के लिए तीन टीमें बनीं
वन विभाग ने लोगों से की अपील, रात में घर से बाहर अकेले न निकलें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 3:58 PM IST
श्रावस्ती : जिले के सिरसिया क्षेत्र के घोलिया कला ओरी पुरवा गांव में तेंदुए की दस्तक से दहशत फैल गई है. यहां सागौन के बाग में बैठे तेंदुए ने दो ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद तीन टीमें तेंदुए की तलाश में लगातार अभियान चला रही हैं. तेंदुए का एक वीडियो भी सामने आया है.
घटना सोमवार की है, जब गांव के जहीर और नईमुद्दीन सागौन के बाग की ओर गए थे. बताया जा रहा है कि दोनों अनजाने में तेंदुए के बेहद करीब पहुंच गए, जिससे वह आक्रामक हो गया और हमला कर दिया. हमले में दोनों घायल हो गए. उनके शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े. दोनों को तुरंत भिनगा के संयुक्त जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है. फिलहाल आज भी अभियान जारी है.
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. प्रभागीय वनाधिकारी धनराज मीना के निर्देश पर पांच-पांच सदस्यीय तीन टीमें क्षेत्र में तैनात की गई हैं. टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और तेंदुए की तलाश के साथ ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए जागरूक भी कर रही हैं.
वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे रात में अकेले बाहर न निकलें, टॉर्च और लाठी का इस्तेमाल करें, घने और सुनसान रास्तों से बचें तथा पालतू पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें. किसी भी जंगली जानवर के दिखाई देने पर उसे छेड़ने के बजाय तुरंत वन विभाग या पुलिस को सूचना दें.
फिलहाल तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से बाहर है और रेस्क्यू करने का अभियान जारी है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घटनास्थल से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है. वन विभाग और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है. लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना प्रशासन को देने की अपील की गई है.
यह भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी में तीन माह के अंदर चौथे बाघ की मौत; ग्रामीण पर किया था हमला, कुछ घंटे बाद ही मिला शव