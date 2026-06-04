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मैहर माता के धाम में तेंदुआ, वीडियो देख दहशत में आए लोग

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से देवी धाम क्षेत्र के आसपास वन्यजीवों की गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं, लेकिन इस बार तेंदुआ आबादी वाले इलाके के काफी करीब पहुंच गया है.

तेंदुआ दिखाई देने की खबर फैलते ही क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई और लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी वन विभाग तथा स्थानीय प्रशासन को दी. मैहर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. विशेषकर सुबह और शाम के समय मंदिर मार्ग, रोपवे क्षेत्र और आसपास के आश्रमों में लोगों की काफी आवाजाही रहती है. ऐसे में तेंदुए का आबादी और श्रद्धालुओं के निकट पहुंचना सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय है.

मैहर : शक्तिपीठ मैहर देवी धाम में फिर तेंदुआ दिखने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में दहशत है. मंगलवार देर शाम देवी धाम के पास स्थित फलाहारी आश्रम के आसपास तेंदुआ दिखाई देने की सूचना सामने मिली, जिसके बाद सीसीटीवी में भी तेंदुआ नजर आया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेंदुआ कुछ समय तक आश्रम के पास घूमता रहा, जिसके बाद वह पहाड़ी और झाड़ियों की ओर चला गया.

पहले भी सामने आ चुकी हैं तेंदुए की गतिविधियां

यह पहली बार नहीं है जब मैहर देवी धाम क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी दर्ज की गई हो. इससे पहले भी कई बार श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों द्वारा तेंदुए के देखे जाने की जानकारी दी जा चुकी है. पहाड़ी और वन क्षेत्र से घिरे होने के कारण यहां वन्यजीवों की आवाजाही बनी रहती है. विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में भोजन और पानी की तलाश के दौरान कई बार तेंदुए मानव बस्तियों और धार्मिक स्थलों के आसपास पहुंच जाते हैं.

वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी

तेंदुए के देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने संभावित मार्गों और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है. वन अमला लगातार गश्त कर रहा है ताकि तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके. विभाग द्वारा लोगों को सतर्क रहने और जंगल से लगे क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न जाने की सलाह भी दी गई है.

श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने की अपील

प्रशासन और वन विभाग ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुबह-शाम सुनसान रास्तों पर अकेले न जाएं और समूह में ही आवागमन करें. बच्चों को अकेला न छोड़ने व किसी भी वन्यजीव के दिखाई देने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वे तेंदुए की फोटो या वीडियो बनाने के लिए उसके करीब जाने का प्रयास न करें, क्योंकि इससे खतरा बढ़ सकता है.

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डीएफओ विद्या भूषण मिश्रा ने कहा, ''मंदिर क्षेत्र के पास तेंदुआ दिखने की पुष्टि हुई है. फिलहाल वन विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और तेंदुए की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है.''