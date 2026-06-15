ETV Bharat / state

धमतरी में फिर दिखा तेंदुआ, गंगरेल कुकरेल मार्ग पर वन विभाग ने बढ़ाई गश्ती

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेंदुआ सड़क किनारे काफी देर तक बैठा हुआ था. इसी दौरान वहां से गुजर रही एक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी तो वह अचानक उठकर खेतों और झाड़ियों की ओर चला गया. घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल बन गया. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से वन क्षेत्रों से लगे इलाकों में जंगली जानवरों की गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है.

धमतरी: जिले में एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. गंगरेल से कुकरेल जाने वाले मार्ग पर देर रात एक तेंदुआ सड़क किनारे आराम करता दिखाई दिया. वहां से गुजर रहे राहगीरों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया है और लोग सतर्कता बरत रहे हैं.

तेंदुआ दिखने की सूचना भी वन विभाग ने बढ़ाई गश्ती

वीडियो वायरल होने की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई. विभाग द्वारा आसपास के गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. ग्रामीणों से कहा गया है कि वे रात के समय अकेले बाहर न निकलें, बच्चों को घर के आसपास ही रखें तथा जंगल और सुनसान रास्तों पर जाने से बचें.

वन विभाग के अधिकारी लगातार क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं. संभावित मार्गों और वन क्षेत्रों से लगे इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है. विभाग का कहना है कि तेंदुए की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए टीम तैयार है.

जंगल से लगे गांवों में अलर्ट

धमतरी वन मंडल के डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने बताया कि धमतरी का वनांचल क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है और यहां तेंदुओं की अच्छी संख्या मौजूद है. उन्होंने कहा कि तेंदुए आमतौर पर इंसानों से दूरी बनाकर रहते हैं, लेकिन भोजन और पानी की तलाश में कभी-कभी आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास दिखाई दे सकते हैं. इसी कारण वन विभाग समय-समय पर ग्रामीणों को जागरूक करते हुए सतर्कता बरतने की सलाह देता रहता है.

किसी भी परिस्थिति में तेंदुए के पास जाने, उसे घेरने या वीडियो बनाने के लिए जोखिम नहीं उठाना चाहिए. यदि कहीं तेंदुआ दिखाई दे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें-श्रीकृष्ण जाधव, डीएफओ

ग्रामीणों को घर से बाहर नहीं निकालने सलाह, मवेशी भी घर के अंदर बांधने को कहा

वन विभाग ने किसानों और मवेशी पालकों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. मवेशियों को रात के समय सुरक्षित स्थान पर बांधकर रखने, खेतों में अकेले नहीं जाने और समूह में आवाजाही करने की अपील की गई है. साथ ही बच्चों को शाम ढलने के बाद जंगल या खेतों की ओर नहीं भेजने को कहा गया है. डीएफओ ने बताया कि विभाग द्वारा लगातार जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और ग्रामीणों को वन्यजीवों के साथ सुरक्षित सह-अस्तित्व के बारे में जानकारी दी जा रही है.

गौरतलब है कि धमतरी जिले के गंगरेल, कुकरेल और आसपास के वन क्षेत्रों में समय-समय पर तेंदुओं की मौजूदगी की खबरें सामने आती रही हैं. वन विशेषज्ञों के अनुसार यह क्षेत्र तेंदुओं के प्राकृतिक आवास का हिस्सा है, इसलिए उनके दिखाई देने की घटनाएं असामान्य नहीं हैं. हालांकि आबादी वाले क्षेत्रों के करीब उनकी मौजूदगी को देखते हुए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.