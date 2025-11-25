ETV Bharat / state

हरिद्वार के रिहायशी इलाके में दिखा गुलदार, लोगों में दहश्त, वन विभाग ने अलर्ट रहने को कहा

हरिद्वार: उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां पौड़ी गढ़वाल जिले में गुलदार और भालुओं का आतंक देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब हरिद्वार के बीएचईएल क्षेत्र में गुलदार दिखाई दिया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है.

गुलदार का जो वीडियो सामने आया है, वो भेल सेक्टर एक इलाके के मैन रोड का बताया जा रहा है. वीडियो में गुलदार सड़क किनारे एक नाले में बैठा हुआ नजर आ रहा है. गुलदार काफी देर तक नाले के पास बैठा रहा, जिसे देखकर वहां कार सवार थम गए. हालांकि कार की रोशनी पड़ने से थोड़ी देर बाद गुलदार वहां से निकलकर जंगल की ओर चला गया. इस इलाके से गुजरने वाले लोगों में दहशत बनी हुई है. लोग वन विभाग से गुलदार की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं.

हरिद्वार के रिहायशी इलाके में दिखा गुलदार (VIDEO- Social Media)

बताया जा रहा है कि रात में कार सवार वहां से गुजर रहे थे. अचानक उनकी नजर रात के अंधेरे में गुलदार पर पड़ी. इसके बाद उन्होंने गुलदार का वीडियो बना लिया. कार की हैडलाइट देखकर गुलदार नाले से बाहर निकला और फिर जंगल में चला गया. दावा किया जा रहा है कि गुलदार किसी शिकार की तलाश में नाले में घात लगाए बैठा था और कार सवारों को देखकर फिर जंगल की ओर लौट गया.