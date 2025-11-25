हरिद्वार के रिहायशी इलाके में दिखा गुलदार, लोगों में दहश्त, वन विभाग ने अलर्ट रहने को कहा
हरिद्वार में गुलदार का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो बीएचईएल क्षेत्र का बताया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2025 at 2:17 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां पौड़ी गढ़वाल जिले में गुलदार और भालुओं का आतंक देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब हरिद्वार के बीएचईएल क्षेत्र में गुलदार दिखाई दिया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है.
गुलदार का जो वीडियो सामने आया है, वो भेल सेक्टर एक इलाके के मैन रोड का बताया जा रहा है. वीडियो में गुलदार सड़क किनारे एक नाले में बैठा हुआ नजर आ रहा है. गुलदार काफी देर तक नाले के पास बैठा रहा, जिसे देखकर वहां कार सवार थम गए. हालांकि कार की रोशनी पड़ने से थोड़ी देर बाद गुलदार वहां से निकलकर जंगल की ओर चला गया. इस इलाके से गुजरने वाले लोगों में दहशत बनी हुई है. लोग वन विभाग से गुलदार की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं.
बताया जा रहा है कि रात में कार सवार वहां से गुजर रहे थे. अचानक उनकी नजर रात के अंधेरे में गुलदार पर पड़ी. इसके बाद उन्होंने गुलदार का वीडियो बना लिया. कार की हैडलाइट देखकर गुलदार नाले से बाहर निकला और फिर जंगल में चला गया. दावा किया जा रहा है कि गुलदार किसी शिकार की तलाश में नाले में घात लगाए बैठा था और कार सवारों को देखकर फिर जंगल की ओर लौट गया.
हरिद्वार वन विभाग के रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि जिस स्थान पर गुलदार दिखाई दे रहे है, वो राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा में आता है. फिर भी वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है और वनकर्मियों को भी अलर्ट किया गया है.
इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वन्यजीव दिखाई देने पर उनकी वीडियो फोटो न बनाएं, ये खतरनाक साबित हो सकता है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग रात में जंगल की सीमाओं के पास जाने से बचें. .
हाथियों के बाद गुलदार की दहशत: हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में पिछले कई दिनों से हाथियों की दहशत बनी हुई है. रोजाना यहां के जगजीतपुर और मिस्सरपुर जैसे आबादी वाले इलाकों में हाथियों के झुंड घुस रहे हैं. हाथियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, अब गुलदार ने लोगों की दहशत को बढ़ा दिया है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग काफी डरे हुए है.
