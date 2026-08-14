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अल्मोड़ा कैंट क्षेत्र में दिखा तेंदुआ, फिताड़ी में भालू ने युवक पर किया हमला

उत्तरकाशी/अल्मोड़ा: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. बरसाती सीजन में जंगली जानवरों के हमले बढ़ रहे हैं. उत्तरकाशी से वन्यजीव संघर्ष की खबर सामने आई है. यहां एक भालू ने युवक पर हमला किया है. वहीं, अल्मोड़ा के कैंट इलाके में तेंदुआ दिखने से दहशत है.

मोरी विकासखंड के गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र से लगे फिताड़ी गांव में भालू की बढ़ती सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. शुक्रवार सुबह सेब के बगीचे की ओर जा रहे 24 वर्षीय युवक पर झाड़ियों से निकले भालू ने अचानक हमला कर दिया. हमले में युवक घायल हो गया. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह भालू को वहां से भगाया. घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है.

जानकारी के अनुसार फिताड़ी गांव निवासी अनिरुद्ध राणा (24) पुत्र सिलदार शुक्रवार सुबह अपने सेब के बगीचे की ओर जा रहे थे. वह बोसणी तोक के समीप पहुंचे ही थे कि अचानक झाड़ियों से निकले भालू ने उन पर हमला कर दिया. भालू के हमले से युवक के शरीर पर चोटें आईं. घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे. शोर मचाकर भालू को जंगल की ओर भगाया. इसके बाद घायल अनिरुद्ध को उपचार के लिए सीएचसी मोरी ले जाया गया.

घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई. गोविंद वन्यजीव विहार की उप निदेशक निधि सेमवाल ने बताया घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित वन क्षेत्राधिकारी को मौके पर भेज दिया गया है. टीम द्वारा घटना की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया नियमानुसार पीड़ित को मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.