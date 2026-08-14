अल्मोड़ा कैंट क्षेत्र में दिखा तेंदुआ, फिताड़ी में भालू ने युवक पर किया हमला
जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में दिखने से लोगों में दहशत का मौहाल है. लोगों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 14, 2026 at 5:15 PM IST
उत्तरकाशी/अल्मोड़ा: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. बरसाती सीजन में जंगली जानवरों के हमले बढ़ रहे हैं. उत्तरकाशी से वन्यजीव संघर्ष की खबर सामने आई है. यहां एक भालू ने युवक पर हमला किया है. वहीं, अल्मोड़ा के कैंट इलाके में तेंदुआ दिखने से दहशत है.
मोरी विकासखंड के गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र से लगे फिताड़ी गांव में भालू की बढ़ती सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. शुक्रवार सुबह सेब के बगीचे की ओर जा रहे 24 वर्षीय युवक पर झाड़ियों से निकले भालू ने अचानक हमला कर दिया. हमले में युवक घायल हो गया. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह भालू को वहां से भगाया. घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है.
जानकारी के अनुसार फिताड़ी गांव निवासी अनिरुद्ध राणा (24) पुत्र सिलदार शुक्रवार सुबह अपने सेब के बगीचे की ओर जा रहे थे. वह बोसणी तोक के समीप पहुंचे ही थे कि अचानक झाड़ियों से निकले भालू ने उन पर हमला कर दिया. भालू के हमले से युवक के शरीर पर चोटें आईं. घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे. शोर मचाकर भालू को जंगल की ओर भगाया. इसके बाद घायल अनिरुद्ध को उपचार के लिए सीएचसी मोरी ले जाया गया.
घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई. गोविंद वन्यजीव विहार की उप निदेशक निधि सेमवाल ने बताया घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित वन क्षेत्राधिकारी को मौके पर भेज दिया गया है. टीम द्वारा घटना की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया नियमानुसार पीड़ित को मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.
फिताड़ी के ग्राम प्रधान कृष्णा राणा ने बताया पिछले कुछ समय से गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र से लगे गांवों में भालुओं की सक्रियता बढ़ी है. सेब के बगीचों और आसपास के जंगलों में भालू दिखाई देने से ग्रामीणों में भय बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि खेती-बागवानी के काम के लिए उन्हें सुबह और शाम जंगल से सटे क्षेत्रों में जाना पड़ता है. ऐसे में वन्यजीवों के हमले का खतरा बना रहता है. ग्रामीणों ने वन विभाग से संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाने, भालुओं की गतिविधियों पर नजर रखने और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.
अल्मोड़ा कैंट इलाके में तेंदुआ: वहीं, अल्मोड़ा नगर क्षेत्र के कैंट इलाके में तेंदुए की लगातार चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल है. स्थानीय निवासियों के अनुसार तेंदुआ रोजाना क्षेत्र में दिखाई दे रहा है. जिससे लोगों को किसी अनहोनी का भय सताने लगा है. शाम होते ही लोग घरों में रहने को मजबूर हैं. वहीं सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी अभिभावकों में चिंता बनी हुई है.
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