लखीमपुर खीरी में आंगन में खेल रही छह साल की बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ, गन्ने के खेत में मिली लाश
ग्रामीणों ने वन विभाग पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप, घंटों बाद मौके पर पहुंचा था वन अमला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 1:45 PM IST
लखीमपुर खीरी: हिंसक जीवों के आबादी वाले इलाकों में आने से लखीमपुर खीरी में लगातार इसानों पर हमले बढ़ रहे हैं. जिले धौरहरा वन रेंज क्षेत्र के बोझिया गांव में सोमवार शाम तेंदुआ घुस आया. तबे पांव आया तेंदुआ घर के आंगन में बैठी छह वर्षीय बच्ची मासूम बच्ची सानिया को जबड़े में दबाकर उठाकर ले गया. बेटी को बचाने के लिए पिता संपत काफी दूर तक आदमखोर के पीछे दौड़े. लेकिन तब तक मासूम को लेकर गन्ने के खेत में घुस गया.
सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने खेतों में तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद बच्ची के कपड़े बरामद हुए, लेकिन देर रात तक उसका कोई पता नहीं चल सका था. मंगलवार को बच्ची का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ. घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
बोझिया गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के करीब चार घंटे बाद तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची थी. इसको लेकर गांव वालों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है. आबादी के बीच तेंदुए के घुसकर बच्ची को उठा ले जाने की घटना के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है. लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.
परिजनों के मुताबिक परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिवार में सिर्फ सानिया का जुड़वां भाई विकास है और उसके पिता हैं. उनकी मां की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है. ऐसे में बेटी की मौत ने पिता को झकझोर कर रख दिया है. पूरे गांव में मातम पसरा है.
थानाध्यक्ष मोहित पुंडीर के मुताबिक, पुलिस ग्रामीणों की मदद से बच्ची की तलाश में जुटी रही. देर रात तक तलाश की और मंगलवार सुबह बच्ची का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ है.
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