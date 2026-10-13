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लखीमपुर खीरी में आंगन में खेल रही छह साल की बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ, गन्ने के खेत में मिली लाश

तेंदुए का आतंक ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: हिंसक जीवों के आबादी वाले इलाकों में आने से लखीमपुर खीरी में लगातार इसानों पर हमले बढ़ रहे हैं. जिले धौरहरा वन रेंज क्षेत्र के बोझिया गांव में सोमवार शाम तेंदुआ घुस आया. तबे पांव आया तेंदुआ घर के आंगन में बैठी छह वर्षीय बच्ची मासूम बच्ची सानिया को जबड़े में दबाकर उठाकर ले गया. बेटी को बचाने के लिए पिता संपत काफी दूर तक आदमखोर के पीछे दौड़े. लेकिन तब तक मासूम को लेकर गन्ने के खेत में घुस गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने खेतों में तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद बच्ची के कपड़े बरामद हुए, लेकिन देर रात तक उसका कोई पता नहीं चल सका था. मंगलवार को बच्ची का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ. घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.