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लखीमपुर खीरी में 6 वर्षीय मासूम को उठा ले गया तेंदुआ, अधखाया मिला शव

6 वर्षीय मासूम को उठा ले गया तेंदुआ ( Photo credit;ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जनपद के सिंगाही थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद गांव में एक छह साल के बच्चे को तेंदुए ने उतारा मौत के घाट. बुधवार शाम मासूम मनजोत सिंह घर के पास खेल रहा था. तभी तेंदुए ने हमला कर उसे जबड़े में दबाकर झाड़ियों की ओर भाग निकला. परिजन और ग्रामीण बच्चे को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन बचा नहीं सके. करीब ढाई घंटे की तलाश के बाद जंगल में बच्चे का अधखाया शव मिला. मामले के बाद से ग्रामीण आक्रोश में हैं.

सिंगाही थाना प्रभारी राजबहादुर सिंह के अनुसार, घटना लखीमपुर खीरी जिले के सिंगाही थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद गांव की है. यहां टापर फार्म में जोगा सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहीं खेती-किसानी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. परिवार में उनकी पत्नी कमल प्रीत, तीन बेटे अंग्रेज सिंह (13) अनमोल सिंह (11) मनजोत सिंह (6) और दादी अमरजीत हैं.



बुधवार शाम 6 वर्षीय मनजोत घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. तभी पहले से घात लगाए बैठा तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया और मनजोत सिंह को जबड़े में दबाकर झाड़ियों की ओर भाग निकला. शोर सुनकर परिजन घर से बाहर आए और बच्चे को बचाने के लिए तेंदुए के पीछे दौड़े, लेकिन बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया.

