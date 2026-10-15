लखीमपुर खीरी में 6 वर्षीय मासूम को उठा ले गया तेंदुआ, अधखाया मिला शव
घात लगाए तेंदुए ने हमला कर मनजोत सिंह को जबड़े में दबाकर झाड़ियों की ओर भाग निकला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 6:23 PM IST
लखीमपुर खीरी: जनपद के सिंगाही थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद गांव में एक छह साल के बच्चे को तेंदुए ने उतारा मौत के घाट. बुधवार शाम मासूम मनजोत सिंह घर के पास खेल रहा था. तभी तेंदुए ने हमला कर उसे जबड़े में दबाकर झाड़ियों की ओर भाग निकला. परिजन और ग्रामीण बच्चे को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन बचा नहीं सके. करीब ढाई घंटे की तलाश के बाद जंगल में बच्चे का अधखाया शव मिला. मामले के बाद से ग्रामीण आक्रोश में हैं.
सिंगाही थाना प्रभारी राजबहादुर सिंह के अनुसार, घटना लखीमपुर खीरी जिले के सिंगाही थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद गांव की है. यहां टापर फार्म में जोगा सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहीं खेती-किसानी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. परिवार में उनकी पत्नी कमल प्रीत, तीन बेटे अंग्रेज सिंह (13) अनमोल सिंह (11) मनजोत सिंह (6) और दादी अमरजीत हैं.
बुधवार शाम 6 वर्षीय मनजोत घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. तभी पहले से घात लगाए बैठा तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया और मनजोत सिंह को जबड़े में दबाकर झाड़ियों की ओर भाग निकला. शोर सुनकर परिजन घर से बाहर आए और बच्चे को बचाने के लिए तेंदुए के पीछे दौड़े, लेकिन बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया.
इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने तलाश शुरू की. करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घर से दूर जंगल में बच्चे का अधखाया शव बरामद हुआ. ग्रामीणों के मुताबिक, तेंदुए ने बच्चे का सिर और बायां हाथ खा लिया था. मासूम की मौत से परिवार में कोहराम है, वहीं गांव में भय का माहौल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.
गौरतलब है कि बीते सोमवार को धौरहरा वन रेंज के बोझिया गांव में भी तेंदुए ने घर के आंगन में खेल रही छह वर्षीय मासूम बच्ची सानिया को हमला कर मार डाला था. अब सिंगाही क्षेत्र में दूसरी घटना सामने आने के बाद से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है. लगातार हो रहे हमलों से लोगों में आक्रोश है. ग्रामीण नारेबाजी कर वन विभाग से तेंदुए के हमलों पर प्रभावी रोक लगाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं.
सिंगाही थाना प्रभारी राजबहादुर सिंह ने खबर की पुष्टि करते हुए, बताया कि घर के पास खेल रहे छह वर्षीय मनजोत सिंह को तेंदुआ उठा ले गया था. पुलिस ने तलाश के दौरान बच्चे का शव जंगल से बरामद कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
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