पूर्व सांसद की कॉलोनी में लेपर्ड की दस्तक से फैली दहशत, सीसीटीवी में कैद हुआ मूवमेंट , वन विभाग ने चलाया सर्च ऑपरेशन

लेपर्ड्स का मूवमेंट ( SOURCE-CCTV )

जयपुर : बीती रात को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित लाल बहादुर नगर कॉलोनी में लेपर्ड की दस्तक से दहशत फैल गई. पूर्व सांसद रामचरण बोहरा की कॉलोनी में लेपर्ड का मूवमेंट हुआ है. घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरो में लेपर्ड की तस्वीरें कैद हुई है. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन लेपर्ड पकड़ से दूर है. क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक शुक्रवार देर रात को दुर्गापुरा रिहायशी इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया है. लोगों के सीसीटीवी कैमरे में लेपर्ड नजर आया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. दुर्गापुरा की लाल बहादुर नगर कॉलोनी में लेपर्ड का मूवमेंट नजर आया था, हालांकि अभी तक लेपर्ड पकड़ में नहीं आया है. लेपर्ड से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. अंदेशा जताया जा रहा है कि लेपर्ड वापस जंगल में लौट गया हो. पास में ही झालाना जंगल है, जहां पर करीब 40 से अधिक लेपर्ड रहवास करते हैं. कई बार लेपर्ड झालाना जंगल से निकलकर रास्ता भटकते हुए आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं. वन विभाग की टीम लगातार लेपर्ड को सर्च कर रही है. पैंथर के मूवमेंट से दहशत (SOURCE-CCTV)