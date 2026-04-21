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काशीपुर में डिग्री कॉलेज की छत पर दिखा तेंदुआ, इलाके में मचा हड़कंप, देखिए VIDEO

कॉलेज की छत पर तेंदुआ ( Photo Courtesy: Locals )

काशीपुर: उत्तराखंड में वन्यजीवों का रिहायशी इलाकों में आना जारी है. ताजा मामला उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से आया है. यहां एक डिग्री कॉलेज में तेंदुआ दिखाई देने से दहशत का माहौल बन गया है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वन विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गया है. काशीपुर में डिग्री कॉलेज की छत पर तेंदुए का अड्डा: काशीपुर के राधे हरि डिग्री कॉलेज डिग्री कॉलेज में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कॉलेज की छत पर एक तेंदुआ बैठा हुआ देखा गया. यह घटना सामने आते ही छात्रों, स्टाफ और आसपास के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया. बताया जा रहा है कि कॉलेज परिसर के पीछे घनी झाड़ियां और जंगल का इलाका है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि तेंदुआ वहीं से भटककर कॉलेज परिसर तक पहुंच गया होगा. डिग्री कॉलेज में तेंदुआ (Courtesy: Locals)