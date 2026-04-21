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काशीपुर में डिग्री कॉलेज की छत पर दिखा तेंदुआ, इलाके में मचा हड़कंप, देखिए VIDEO

सोमवार रात को डिग्री कॉलेज की छत पर तेंदुआ दिखाई दिया, लोगों ने तेंदुए का वीडियो बना लिया, वन विभाग जांच कर रहा है

LEOPARD ON DEGREE COLLEGE ROOF
कॉलेज की छत पर तेंदुआ (Photo Courtesy: Locals)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 21, 2026 at 9:53 AM IST

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काशीपुर: उत्तराखंड में वन्यजीवों का रिहायशी इलाकों में आना जारी है. ताजा मामला उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से आया है. यहां एक डिग्री कॉलेज में तेंदुआ दिखाई देने से दहशत का माहौल बन गया है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वन विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गया है.

काशीपुर में डिग्री कॉलेज की छत पर तेंदुए का अड्डा: काशीपुर के राधे हरि डिग्री कॉलेज डिग्री कॉलेज में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कॉलेज की छत पर एक तेंदुआ बैठा हुआ देखा गया. यह घटना सामने आते ही छात्रों, स्टाफ और आसपास के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया. बताया जा रहा है कि कॉलेज परिसर के पीछे घनी झाड़ियां और जंगल का इलाका है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि तेंदुआ वहीं से भटककर कॉलेज परिसर तक पहुंच गया होगा.

डिग्री कॉलेज में तेंदुआ (Courtesy: Locals)

डिग्री कॉलेज परिसर अलर्ट मोड पर: घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रशासन ने तुरंत एहतियात बरतते हुए लोगों को छत पर जाने से रोक दिया और पीछे के झाड़ीदार इलाके से भी दूर रहने की सलाह दी. सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.

डिग्री कॉलेज की छत पर तेंदुए का वीडियो हो रहा वायरल: इस बीच, मौके पर मौजूद लोगों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में तेंदुआ कॉलेज की छत पर आराम से बैठा नजर आ रहा है, जिससे लोगों में और ज्यादा डर पैदा हो गया है.

वन विभाग की टीम कर रही जांच: घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पहले वीडियो की पुष्टि की जा रही है और इसके बाद तेंदुए को सुरक्षित तरीके से जंगल में वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी.

लोगों से सुरक्षित रहने की अपील: वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. फिलहाल, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीम पूरी तरह सतर्क है.
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