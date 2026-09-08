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कोटा के सीवी गार्डन में घुसा लेपर्ड, मॉर्निंग वॉकर्स में मची दहशत, वन विभाग और पुलिस ने खाली कराया पार्क

केडीए के इस गार्डन में वीआईपी सहित बड़ी संख्या में आम लोग सुबह की सैर करने आते हैं.

LEOPARD SPOTTED IN KOTA
पेड़ पर चढ़ा लेपर्ड (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2026 at 9:24 AM IST

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Updated : September 8, 2026 at 11:06 AM IST

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कोटा: शहर के सीवी गार्डन में मंगलवार की सुबह अचानक उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की नजर पेड़ पर बैठे एक लेपर्ड (तेंदुए) पर पड़ी. लेपर्ड को जमीन से करीब 20 फीट ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा देख टहल रहे लोगों में चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीमों ने मोर्चा संभाला और आनन-फानन में पूरे पार्क को खाली कराकर सभी मुख्य दरवाजे बंद कर दिए. वन अधिकारियों का मानना है कि लेपर्ड शिकार की तलाश में आया हो सकता है, क्योंकि गार्डन में बड़ी संख्या में बंदर रहते हैं. फिलहाल वन विभाग की टीम लेपर्ड को पकड़ने की तैयारी में है.

कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित सीवी गार्डन शहर का प्रमुख सार्वजनिक स्थल है. यहां रोजाना सुबह सैकड़ों की तादाद में मॉर्निंग वॉकर्स पहुंचते हैं, जिनमें न्यायपालिका के अधिकारी, अफसर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, राजनेता और बड़े व्यापारी शामिल होते हैं. मंगलवार सुबह भी लोग रोजाना की तरह सैर कर रहे थे. इसी दौरान उम्मेद क्लब के पास वाले मुख्य गेट से दाईं तरफ जाने वाले ट्रैक के नजदीक एक पेड़ पर लोगों ने पैंथर को आराम फरमाते देखा.

सुबह-सुबह सीवी गार्डन पहुंचे मॉर्निंग वॉकर्स के उड़े होश (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

पढ़ें: रणथंभौर के दुमोदा में फिर पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड, वन विभाग ने जंगल के भीतरी इलाके में छोड़ा

सीवी गार्डन में 20 फीट ऊंचे पेड़ पर बैठा दिखा लेपर्ड
सीवी गार्डन में 20 फीट ऊंचे पेड़ पर बैठा दिखा लेपर्ड (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

पुलिस बल तैनात, वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू : वन विभाग के रेंजर संजय नागर ने बताया कि गार्डन में लेपर्ड देखा गया है, जिसके बाद टीम को मौके पर बुला लिया है और उसे रेस्क्यू करने का प्रयास शुरू कर दिया है. ट्रेंकुलाइजिंग और जाल के जरिए पैंथर को सुरक्षित पकड़ने के प्रयास जारी हैं. मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है. नयापुरा थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि लेपर्ड नजर आने के बाद गार्डन को खाली करा दिया गया है. पुलिस को बाहर तैनात किया गया है और लेपर्ड को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट की टीम मौके पर है.

सीवी गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लक्ष्मण सिंह खींची ने बताया कि यहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. वे स्वयं भी मंगलवार सुबह वॉक करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही लेपर्ड की सूचना पर गेट बंद कर दिए गए. सभी लोगों को बाहर निकाला गया. लेपर्ड उम्मेद क्लब के पास वाले मुख्य दरवाजे से दाएं तरफ जाने वाले ट्रैक के पास एक पेड़ पर बैठा हुआ था. यह पेड़ भी उम्मेद क्लब के पास वाले मुख्य दरवाजे से दाएं तरफ जाने वाले ट्रैक के पास है.

सीवी गार्डन में पेड़ पर बैठा दिखा लेपर्ड
सीवी गार्डन में पेड़ पर बैठा दिखा लेपर्ड (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

यह भी पढ़ें: वन विभाग की कैद में आया आदमखोर लेपर्ड, 3 साल के बालक को बनाया था शिकार

रेंजर नागर ने बताया कि लेपर्ड की सूचना पर वे मौके पर पहुंच गए थे. साथ ही टीम को भी बुलाया गया. ​अभी यह पता नहीं लग पाया कि यह लेपर्ड कहां से और किधर से आया. सीवी गार्डन एक तरफ किशोर सागर तालाब से घिरा हुआ है और बाकी तीनों तरफ सड़क बनी हुई है. वन विभाग का उपवन संरक्षक कार्यालय भी इससे लगा हुआ है. उन्होंने कहा कि लेपर्ड शिकार की तलाश में आया होगा, क्योंकि गार्डन में बड़ी संख्या में बंदर भी रहते हैं. हालांकि यह किस एरिया से आया है, इसका रूट बाद में ट्रैक किया जाएगा. पहले उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.

Last Updated : September 8, 2026 at 11:06 AM IST

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