धमतरी के सिहावा में रोड पार करते दिखा शिकारी तेंदुआ, वन विभाग अलर्ट

धमतरी : धमतरी जिले के सिहावा नगरी वनांचल क्षेत्रों में इन दिनों गांव के आस-पास वन्यप्राणी तेंदुआ, भालू का दिखना आम बात हो गई है. यहां आए दिन किसी ना किसी गांव के पास या गलियों में तेंदुआ और भालू की मौजूदगी नजर आती है. मंगलवार को एक बार फिर एक शिकारी तेंदुआ सड़क पार करते दिखा है.

मंगलवार की रात करीब 9 बजे सिहावा क्षेत्र के देउरपारा गांव में बाइपास मार्ग पर तेंदुआ दिखा है. तेंदुआ सड़क पार कर पहाड़ी की तरफ जाते हुए दिखाई दिया है. इस दौरान एक राहगीर ने वहां से गुजरते हुए तेंदुए को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. जिसकी फोटो वन विभाग को दी गई. तस्वीर शहर में चर्चा में बनी हुई है.

शहर में तेंदुआ दिखने के बाद लोगों में दहशत है. बता दें देउरपारा गांव का बाइपास मार्ग पहाड़ी के ठीक नीचे से होकर गुजरता है. जहां लोगों का आना-जाना लगा रहता है. वहीं पहाड़ी वाले इलाके को तेंदुआ और भालुओं के रहवास के लिए काफी अनुकूल माना जाता है.

वन विभाग लगातार कर रहा पेट्रोलिंग

इस पूरे मामले में बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र कुमार अजय ने बताया कि उनकी टीम तेंदुआ प्रभावित वाले क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है. मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है. बच्चों को अकेले ना छोड़ने शाम के समय घर के बाहर ना निकलने और बहुत जरूरी पड़ने पर समूह में शोरगुल करते हुए निकलने को कहा जा रहा है, जिससे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और सभी लोग सुरक्षित रहे.