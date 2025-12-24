ETV Bharat / state

धमतरी के सिहावा में रोड पार करते दिखा शिकारी तेंदुआ, वन विभाग अलर्ट

तेंदुआ दिखने के बाद धमतरी वन विभाग अलर्ट हो गया है. तेंदुआ प्रभावित वाले क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है.

LEOPARD SEEN DHAMTARI
धमतरी में तेंदुआ (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : December 24, 2025 at 8:42 AM IST

2 Min Read
धमतरी: धमतरी जिले के सिहावा नगरी वनांचल क्षेत्रों में इन दिनों गांव के आस-पास वन्यप्राणी तेंदुआ, भालू का दिखना आम बात हो गई है. यहां आए दिन किसी ना किसी गांव के पास या गलियों में तेंदुआ और भालू की मौजूदगी नजर आती है. मंगलवार को एक बार फिर एक शिकारी तेंदुआ सड़क पार करते दिखा है.

सिहावा में सड़क पार करते दिखा तेंदुआ

मंगलवार की रात करीब 9 बजे सिहावा क्षेत्र के देउरपारा गांव में बाइपास मार्ग पर तेंदुआ दिखा है. तेंदुआ सड़क पार कर पहाड़ी की तरफ जाते हुए दिखाई दिया है. इस दौरान एक राहगीर ने वहां से गुजरते हुए तेंदुए को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. जिसकी फोटो वन विभाग को दी गई. तस्वीर शहर में चर्चा में बनी हुई है.

देउरपारा गांव के बायपास रोड पर दिखा तेंदुआ

शहर में तेंदुआ दिखने के बाद लोगों में दहशत है. बता दें देउरपारा गांव का बाइपास मार्ग पहाड़ी के ठीक नीचे से होकर गुजरता है. जहां लोगों का आना-जाना लगा रहता है. वहीं पहाड़ी वाले इलाके को तेंदुआ और भालुओं के रहवास के लिए काफी अनुकूल माना जाता है.

तेंदुआ दिखने के बाद अलर्ट पर वन विभाग, बीती शाम की तस्वीर (ETV Bharat Chhattisgarh)

वन विभाग लगातार कर रहा पेट्रोलिंग

इस पूरे मामले में बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र कुमार अजय ने बताया कि उनकी टीम तेंदुआ प्रभावित वाले क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है. मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है. बच्चों को अकेले ना छोड़ने शाम के समय घर के बाहर ना निकलने और बहुत जरूरी पड़ने पर समूह में शोरगुल करते हुए निकलने को कहा जा रहा है, जिससे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और सभी लोग सुरक्षित रहे.

