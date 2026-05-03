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शाहजहांपुर और पीलीभीत में बनेगी तेंदुआ सफारी; जंगली जानवर के हमले पर लगेगा अंकुश, तीन साल में तेजी से बढ़ी संख्या

शाहजहांपुर-पीलीभीत में तेंदुआ सफारी का प्रस्ताव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले साल से लेकर अब तक तेंदुओं ने जमकर उत्पात मचाया है. जंगलों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में तेंदुओं की आमद ने वन विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं तो आम लोगों को भी सुरक्षा के लिहाज से चिंतित कर दिया है. तेंदुओं की तेजी से बढ़ती आबादी के चलते ऐसा हो रहा है कि वह जंगल छोड़ आबादी वाले इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं और लोगों की जान के लिए खतरा बना रहे हैं. ऐसे में वन विभाग ने अब एक प्लान तैयार किया है. इस प्लान के तहत तेंदुआ सफारी बनाने का विचार है. इन्हीं सफारी में जिन तेंदुओं का रेस्क्यू किया जाएगा, उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा. विभाग की तरफ से इससे संबंधित प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है. तेंदुओं की बढ़ती संख्या के कारण फैसला: फॉरेस्ट डिपार्मेंट के एचओडी सुनील कुमार चौधरी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में तेंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है. बढ़ती संख्या का नतीजा है कि तेंदुए इलाकों में आने लगे और मानव जीवन के लिए खतरा बनने लगे. कई जगहों पर मानव वन्य जीव संघर्ष देखने को मिला. कई तेंदुओं का रेस्क्यू किया गया और उन्हें वापस जंगल में भेजा गया, लेकिन जिस तरह से तेंदुओं की संख्या बढ़ी है, उससे ये महसूस किया जा रहा है कि तेंदुआ सफारी का निर्माण किया जाए. इसका फायदा यह मिलेगा कि जंगल से निकलकर तेंदुए शहरी आबादी में नहीं आएंगे और टाइगर सफारी की तरह ही पर्यटक तेंदुआ सफारी का भी लुत्फ उठा सकेंगे.