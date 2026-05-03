शाहजहांपुर और पीलीभीत में बनेगी तेंदुआ सफारी; जंगली जानवर के हमले पर लगेगा अंकुश, तीन साल में तेजी से बढ़ी संख्या
वन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, रेस्क्यू किए गए तेंदुए को सफारी में भेजा जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 7:16 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले साल से लेकर अब तक तेंदुओं ने जमकर उत्पात मचाया है. जंगलों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में तेंदुओं की आमद ने वन विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं तो आम लोगों को भी सुरक्षा के लिहाज से चिंतित कर दिया है. तेंदुओं की तेजी से बढ़ती आबादी के चलते ऐसा हो रहा है कि वह जंगल छोड़ आबादी वाले इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं और लोगों की जान के लिए खतरा बना रहे हैं.
ऐसे में वन विभाग ने अब एक प्लान तैयार किया है. इस प्लान के तहत तेंदुआ सफारी बनाने का विचार है. इन्हीं सफारी में जिन तेंदुओं का रेस्क्यू किया जाएगा, उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा. विभाग की तरफ से इससे संबंधित प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है.
तेंदुओं की बढ़ती संख्या के कारण फैसला: फॉरेस्ट डिपार्मेंट के एचओडी सुनील कुमार चौधरी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में तेंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है. बढ़ती संख्या का नतीजा है कि तेंदुए इलाकों में आने लगे और मानव जीवन के लिए खतरा बनने लगे. कई जगहों पर मानव वन्य जीव संघर्ष देखने को मिला. कई तेंदुओं का रेस्क्यू किया गया और उन्हें वापस जंगल में भेजा गया, लेकिन जिस तरह से तेंदुओं की संख्या बढ़ी है, उससे ये महसूस किया जा रहा है कि तेंदुआ सफारी का निर्माण किया जाए. इसका फायदा यह मिलेगा कि जंगल से निकलकर तेंदुए शहरी आबादी में नहीं आएंगे और टाइगर सफारी की तरह ही पर्यटक तेंदुआ सफारी का भी लुत्फ उठा सकेंगे.
शाहजहांपुर और दक्षिणी पीलीभीत में तेंदुआ सफारी: शाहजहांपुर और दक्षिणी पीलीभीत में एक-एक तेंदुआ सफारी बनाने पर विचार चल रहा है. तेंदुआ सफारी बन जाने से तेंदुओं की अतिरिक्त संख्या को इन सफारी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे लोग यहां पर तेंदुआ भी देख सकेंगे. हालांकि, इस पर अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है, लेकिन उम्मीद है कि शासन की तरफ से अनुमति जरूर मिलेगी और ऐसे इलाकों में तेंदुआ सफारी स्थापित की जाएगी, जहां पर लोग बाघ के अलावा तेंदुआ सफारी भी घूमने के लिए अपनी पर्यटन सूची में शामिल कर सकेंगे.
तीन साल में तेजी से बढ़ी संख्या : उत्तर प्रदेश मे तेंदुओं की संख्या की बात की जाए तो तीन साल पहले इनकी संख्या एक सैकड़ा तक भी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में तेंदुओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. यूपी में वर्तमान में वन विभाग ने 275 तेंदुए होने की जानकारी दी है. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 2022 में संख्या सिर्फ 92 थी, अब 275 है. भारत में वर्तमान में तेंदुओं की संख्या कुल 13,874 है और इसमें भी लगातार इजाफा होता ही जा रहा है. तेजी से बढ़ती तेंदुओं की संख्या से मानव और तेंदुओं के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ने लगी हैं. पिछले साल से लेकर अभी तक तेंदुए के हमले में बिजनौर, बहराइच, लखीमपुर और सीतापुर में दर्जनों लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में तेंदुओं के हमले से लोग घायल हुए हैं.
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