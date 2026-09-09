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मुरादाबाद से तेंदुए को रेस्क्यू कर रानीपुर टाईगर रिजर्व में छोड़ा गया

ठाकुरद्वारा और कांठ क्षेत्र में तेंदुओं के हमलों से तीन महिला समेत चार लोगों की मौत.

तेंदुए को रेस्क्यू कर रानीपुर टाईगर रिजर्व में छोड़ा गया
तेंदुए को रेस्क्यू कर रानीपुर टाईगर रिजर्व में छोड़ा गया (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 6:46 PM IST

3 Min Read
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मुरादाबाद: जनपद के ठाकुरद्वारा रेंज से रेस्क्यू कर दो नर तेंदुए को बुधवार सुबह रानीपुर टाइगर रिजर्व में सुरक्षित छोड़ दिया गया. तेंदुओं को लेकर रानीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे रेस्क्यू दल के डिप्टी रेंजर हृदेश कुमार और वन दरोगा गौरव कुमार ने बताया कि ठाकुरद्वारा और कांठ क्षेत्र में तेंदुओं के हमलों से तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो चुकी है. मामले की सूचना पर वन विभाग द्वारा तेंदुओं को रेस्क्यू के लिए व्यापक अभियान चलाया गया था.


तेंदुओं की गतिविधियों पर दिन-रात निगरानी रखी जा रही थी. साथ ही पकड़ने के लिए 46 पिंजरे लगाए गए थे. जिसके बाद 8 सितंबर 2026 को दो वयस्क नर तेंदुओं को पकड़ लिया गया और बुधवार को रानीपुर टाइगर रिजर्व के कल्याणपुर बिट में सुरक्षित छोड़ा गया है.

रानीपुर टाईगर रिजर्व में छोड़ा गया (Video credit;ETV Bharat)


रेस्क्यू टीम के अनुसार, मुरादाबाद में तेंदुए के अधिकांश हमले उस समय हुए जब महिलाएं खेतों में काम कर रही थीं, वहीं पुरुष जगराज सैनी की मौत उस समय हुई, जब वह घर के बाहर सो रहा था, तभी तेंदुआ उसे उठा ले गया और सुबह उसका शव जंगल के समीप खेत से बरामद हुआ था.

वहीं, संतोष देवी 3 अगस्त को लालापुर पीपलसाना में चारा काटते समय तेंदुए का शिकार हो गई थी. ब्रह्मो देवी की 18 अगस्त को तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी, जबकि मिथिलेश देवी की 25 अगस्त को खेत में काम करने के दौरान तेंदुए के हमले से मौत हुई थी.

रानीपुर टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल करीब 52,936 हेक्टेयर है, इसमें करीब 23,031 हेक्टेयर कोर क्षेत्र और 29,905 हेक्टेयर बफर क्षेत्र है. बड़े चारागाह होने की वजह से तेंदुए की आहार श्रंखला में शामिल शाकाहारी जानवर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, ठण्ड और गर्मी में भी प्राकृतिक झरने के चलते इन्हें भोजन ,पानी आसानी से मिल जाता है.


मानिकपुर प्रथम के वन क्षेत्राधिकारी सुशील श्रीवास्तव ने बताया कि गत वर्ष हुई तेदुओं की गणना के अनुसार उनके क्षेत्र में लगभग 90 तेंदुए हैं, जिसमे नर ,मादा शामिल हैं, उन्होंने आगे जानकारी हुए कहा, इसके पूर्व हुई गणना में 75 से 77 तेंदुवे की गिनती हुई थी, 2026 में बाहर से रेस्क्यू कर रानीपुर लाए गए तेदुओं की संख्या मिलाकर अब लगभग 90 तक पहुंच गई है. जो पर्यावरण संतुलन के लिए आदर्श है.

वही डीएफओ प्रत्यूष कटियार ने बताया कि रानीपुर टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या बढ़ना जंगल और पर्यावरण संतुलन के लिए सकारात्मक संकेत है. मुरादाबाद से रेस्क्यू कर लाए गए दोनों तेंदुओं को यहां पर्याप्त भोजन, पानी और सुरक्षित प्राकृतिक आवास मिलेगा. इनके रानीपुर में पुनर्वास से आबादी वाले क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने में भी मदद मिलेगी. रिजर्व का प्राकृतिक वातावरण तेंदुओं के लिए अनुकूल है, जहां वे सुरक्षित रहकर अपना जीवनचक्र पूरा कर सकेंगे.

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