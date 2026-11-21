मां को खाना देने रसोई में गया बेटा, सामने गुलदार देख उड़े होश, जानिए फिर क्या हुआ
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गुलदार अब घरों के आंगन तक नहीं, बल्कि रसोई तक भी पहुंच रहे है. ऐसे मामला टिहरी से सामने आया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 21, 2026 at 8:58 PM IST
टिहरी: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गुलदार का आतंक आए दिन देखने को मिलता है. इस तरह का एक मामला टिहरी गढ़वाल के सौंदकोटी गांव से सामने आया है. यहां एक घर की रसोई में गुलदार घुस गया, लेकिन घर में मौजूद बुजुर्ग मां और बेटे को रसोई में गुलदार के होने की खबर तक नहीं लगी.
जानकारी के अनुसार सौंदकोटी गांव में भीम सिंह नेगी अपने परिवार के साथ रहता था. शुक्रवार को भीम सिंह नेगी का पूरा परिवार शादी में गया हुआ था. घर पर उनकी बुजुर्ग मां अकेली थीं. इसी दौरान भीम सिंह नेगी अपनी मां को खाना देने के लिए घर पहुंचे. जब वह रसोई की ओर गए तो वहां पहले से ही गुलदार मौजूद था.
टिहरी गढ़वाल के सौंदकोटी में एक गुलदार रसोई में घुस गया था, जिसको देखकर परिवार के होश उड़ गए थे. #tehri #garhwal #leopard #rescued पूरी खबर का लिंक--https://t.co/4BIOJpYeFx https://t.co/nGw37wWScC— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 21, 2026
गुलदार को सामने देख बेटे के उड़े होश: अचानक से गुलदार को सामने देख भीम सिंह नेगी के होश उड़ गए. हालांकि उन्होंने घबराहट पर काबू रखते हुए बेहद सूझबूझ से काम लिया और तुरंत रसोई का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया. इस तरह गुलदार रसोई के अंदर ही कैद हो गया गुलदार के घर में घुसने की खबर मिलते ही परिवार के लोगों और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए.
वन विभाग ने किया रेस्क्यू: इसके बाद वन विभाग को घटना की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही वन दरोगा अजय पाल सिंह पंवार के नेतृत्व में वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची. टीम ने स्थिति का जायजा लिया और पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू किया. गुलदार को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए रसोई के बाहर पिंजरा लगाया गया.
वन विभाग की टीम ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया और सुरक्षित रूप से पिंजरे में बंद कर लिया. इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही. गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. वन दरोगा अजय पाल सिंह पंवार के अनुसार गुलदार के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पशु चिकित्सकों की टीम को बुलाया गया हैय स्वास्थ्य परीक्षण के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
फिलहाल सौंदकोटी गांव में गुलदार के रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत महसूस की है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में वन्यजीवों की बढ़ती सक्रियता और आबादी वाले इलाकों में उनकी दस्तक को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. गनीमत रही कि घर में मौजूद बुजुर्ग महिला और उनके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.
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