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मां को खाना देने रसोई में गया बेटा, सामने गुलदार देख उड़े होश, जानिए फिर क्या हुआ

रसोई में बैठा गुलदार. ( ETV Bharat )

टिहरी: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गुलदार का आतंक आए दिन देखने को मिलता है. इस तरह का एक मामला टिहरी गढ़वाल के सौंदकोटी गांव से सामने आया है. यहां एक घर की रसोई में गुलदार घुस गया, लेकिन घर में मौजूद बुजुर्ग मां और बेटे को रसोई में गुलदार के होने की खबर तक नहीं लगी.

जानकारी के अनुसार सौंदकोटी गांव में भीम सिंह नेगी अपने परिवार के साथ रहता था. शुक्रवार को भीम सिंह नेगी का पूरा परिवार शादी में गया हुआ था. घर पर उनकी बुजुर्ग मां अकेली थीं. इसी दौरान भीम सिंह नेगी अपनी मां को खाना देने के लिए घर पहुंचे. जब वह रसोई की ओर गए तो वहां पहले से ही गुलदार मौजूद था.