कंधे पर स्ट्रेचर और स्ट्रेचर पर तेंदुआ, ऐसे हुआ बीमार लेपर्ड का रेस्क्यू, शिमला से बुलानी पड़ी टीम
रेस्क्यू के बाद बीमार तेंदुए को शिमला के टूटिकंडी स्थित रेस्क्यू एवं पुनर्वास केंद्र भेजा गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 8:23 PM IST
रामपुर: हिमाचल प्रदेश के करसोग में एक बीमार तेंदुए को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. तेंदुआ एक गौशाला में फंस गया था. उसे सुरक्षित ट्रैंकुलाइज करने के बाद जब रेस्क्यू सेंटर ले जाने की बारी आई, तो रास्ते में सड़क नहीं होने के कारण टीम को उसे स्ट्रेचर पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ा. इसके बाद तेंदुए को पिंजरे में रखकर शिमला के टूटिकंडी स्थित रेस्क्यू एवं पुनर्वास केंद्र भेजा गया. इस अभियान को रामपुर रैपिड रिस्पांस टीम (RRT) ने अंजाम दिया. खास बात यह है कि टीम ने पहली बार अपने सर्कल से बाहर मंडी सर्कल के करसोग वन मंडल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.
रैपिड रिस्पांस टीम के अनुसार, करसोग क्षेत्र की एक गौशाला में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद वन्यजीव को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. तेंदुआ बीमार था, इसलिए उसे सावधानीपूर्वक बाहर निकालना जरूरी था. टीम ने विशेषज्ञों की मदद से उसे ट्रैंकुलाइज किया, ताकि रेस्क्यू के दौरान तेंदुए और आसपास मौजूद लोगों को नुकसान न पहुंचे.
तेंदुए को स्ट्रेचर पर उठाकर ले गई टीम
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती तेंदुए को गौशाला से मुख्य सड़क तक पहुंचाने की थी. घटनास्थल तक सड़क की सुविधा नहीं थी. ऐसे में टीम के सदस्यों ने तेंदुए को स्ट्रेचर पर रखा और कंधों पर उठाकर गांव से मुख्य सड़क तक ले गए. इसके बाद तेंदुए को पिंजरे में रखा गया और आगे के उपचार के लिए रेस्क्यू सेंटर रवाना किया गया.
टूटिकंडी रेस्क्यू सेंटर में होगा उपचार
रेस्क्यू के बाद बीमार तेंदुए को शिमला के टूटिकंडी स्थित रेस्क्यू एवं पुनर्वास केंद्र भेजा गया है. यहां विशेषज्ञों की निगरानी में उसके स्वास्थ्य की जांच और जरूरी उपचार किया जाएगा. तेंदुए की हालत को देखते हुए उसके लिए विशेष देखभाल की व्यवस्था की गई है.
रामपुर RRT के अधिकारी ललित भारती ने बताया, "टीम ने पहली बार अंतर-सर्कल रेस्क्यू अभियान चलाया है. यह कार्रवाई मंडी सर्कल के करसोग वन मंडल में की गई. इस अभियान में बीमार तेंदुए को सुरक्षित निकालकर उपचार केंद्र तक पहुंचाया गया. जरूरत पड़ने पर वन्यजीवों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीमों का दूसरे क्षेत्रों में जाकर अभियान चलाना भी अहम है."
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