ETV Bharat / state

कंधे पर स्ट्रेचर और स्ट्रेचर पर तेंदुआ, ऐसे हुआ बीमार लेपर्ड का रेस्क्यू, शिमला से बुलानी पड़ी टीम

स्ट्रेचर पर उठाकर तेंदुए को मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया ( @Rampur-Rapid-Response-Team )

रामपुर: हिमाचल प्रदेश के करसोग में एक बीमार तेंदुए को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. तेंदुआ एक गौशाला में फंस गया था. उसे सुरक्षित ट्रैंकुलाइज करने के बाद जब रेस्क्यू सेंटर ले जाने की बारी आई, तो रास्ते में सड़क नहीं होने के कारण टीम को उसे स्ट्रेचर पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ा. इसके बाद तेंदुए को पिंजरे में रखकर शिमला के टूटिकंडी स्थित रेस्क्यू एवं पुनर्वास केंद्र भेजा गया. इस अभियान को रामपुर रैपिड रिस्पांस टीम (RRT) ने अंजाम दिया. खास बात यह है कि टीम ने पहली बार अपने सर्कल से बाहर मंडी सर्कल के करसोग वन मंडल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.

रैपिड रिस्पांस टीम के अनुसार, करसोग क्षेत्र की एक गौशाला में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद वन्यजीव को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. तेंदुआ बीमार था, इसलिए उसे सावधानीपूर्वक बाहर निकालना जरूरी था. टीम ने विशेषज्ञों की मदद से उसे ट्रैंकुलाइज किया, ताकि रेस्क्यू के दौरान तेंदुए और आसपास मौजूद लोगों को नुकसान न पहुंचे.