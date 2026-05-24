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लेपर्ड की दहशत: गाय के शिकार से गुस्साए ग्रामीणों का वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन

भरतपुर: जिले के गढ़ी बाजना इलाके में इन दिनों लेपर्ड के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. शनिवार देर रात एक लेपर्ड ने गांव कोट बाघररा में गाय पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद रविवार सुबह ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले एक महीने से इलाके में लेपर्ड लगातार घूम रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद वन विभाग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

मामले को लेकर बंध बारैठा रेंजर जितेंद्र चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद विभागीय टीम को मौके पर भेजा है. फिलहाल, पगमार्क और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है कि यह लेपर्ड का मामला है या किसी अन्य वन्यजीव का. यदि लेपर्ड की पुष्टि होती है तो उसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा.

ग्रामीण बंटी मावई ने बताया कि गांव और आसपास के खेतों में पिछले करीब एक महीने से लेपर्ड का मूवमेंट देखा जा रहा है. लेपर्ड अब तक कई पालतू जानवरों को शिकार बना चुका है. इसके चलते ग्रामीणों में भय है. लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं. गांव में रातभर पहरा देना पड़ रहा है ताकि किसी बड़ी घटना से बचा जा सके.

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