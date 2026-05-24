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लेपर्ड की दहशत: गाय के शिकार से गुस्साए ग्रामीणों का वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन

ग्रामीणों का आरोप है कि एक महीने से इलाके में लेपर्ड घूम रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद वन विभाग ने ठोस कार्रवाई नहीं की.

Villagers protesting against the Forest Department
वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते ग्रामीण (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 12:50 PM IST

3 Min Read
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भरतपुर: जिले के गढ़ी बाजना इलाके में इन दिनों लेपर्ड के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. शनिवार देर रात एक लेपर्ड ने गांव कोट बाघररा में गाय पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद रविवार सुबह ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले एक महीने से इलाके में लेपर्ड लगातार घूम रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद वन विभाग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

मामले को लेकर बंध बारैठा रेंजर जितेंद्र चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद विभागीय टीम को मौके पर भेजा है. फिलहाल, पगमार्क और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है कि यह लेपर्ड का मामला है या किसी अन्य वन्यजीव का. यदि लेपर्ड की पुष्टि होती है तो उसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा.

ग्रामीण बंटी मावई ने बताया कि गांव और आसपास के खेतों में पिछले करीब एक महीने से लेपर्ड का मूवमेंट देखा जा रहा है. लेपर्ड अब तक कई पालतू जानवरों को शिकार बना चुका है. इसके चलते ग्रामीणों में भय है. लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं. गांव में रातभर पहरा देना पड़ रहा है ताकि किसी बड़ी घटना से बचा जा सके.

पढ़ें: लेपर्ड अलर्ट : पानी और शिकार की तलाश में जंगल छोड़ गांवों तक पहुंच रहे तेंदुए, दो माह में कई हमले और दहशत

ग्रामीण बंटी मावई ने बताया कि शनिवार देर रात लेपर्ड गांव में घुसा और एक गाय पर हमला कर दिया. गाय की मौके पर ही मौत हो गई. सुबह जब ग्रामीणों ने मृत गाय को देखा तो पूरे गांव में आक्रोश फैल गया. इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लेपर्ड को जल्द पकड़ने की मांग की. उन्होंने बताया कि कई बार वन विभाग को सूचना दी, लेकिन विभागीय टीम समय पर मौके पर नहीं पहुंची. लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो पशुओं की जान बचाई जा सकती थी.

ग्रामीण परेशान: लगातार हो रहे हमलों से किसान और पशुपालक बेहद परेशान हैं. ग्रामीणों ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले वैर इलाके में भी मूवमेंट से परेशान लोगों ने एक लेपर्ड को पीट-पीटकर मार डाला था. उस मामले में वन विभाग ने संबंधित ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. अब गढ़ी बाजना के ग्रामीणों का कहना है कि विभाग केवल कार्रवाई की बात करता है, लेकिन समय रहते रेस्क्यू अभियान नहीं चलाता.

पढ़ें: वैर में भीड़ ने घर में घुसे लेपर्ड को पीट-पीटकर मार डाला, शव जलाने की भी कोशिश

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