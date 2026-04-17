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बयाना क्षेत्र में तेंदुए का हमला: गाय को बनाया शिकार, इलाके में दहशत

गाय के मालिक और अन्य ग्रामीणों ने शोर मचाकर तेंदुए को भगाने की कोशिश की. लोगों ने पत्थरबाजी भी की.

A leopard hunting a cow
गाय का शिकार करता तेंदुआ (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 1:41 PM IST

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भरतपुर: जिले के बयाना क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. गढ़ी बाजना थाना इलाके के बंगार्रा गांव में तेंदुए ने पालतू गाय को मार डाला. इससे पूरे गांव में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया. सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. फिलहाल तेंदुए के पगमार्क आदि जुटाए जा रहे हैं.

ग्रामीणों ने बताया कि बंगार्रा में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब तेंदुआ आबादी क्षेत्र में घुस आया. तेंदुआ अचानक गांव के बाहरी हिस्से में दिखाई दिया और देखते ही देखते गाय पर हमला कर दिया. गाय के मालिक और अन्य ग्रामीणों ने शोर मचाकर तेंदुए को भगाने की कोशिश की. लोगों ने पत्थरबाजी भी की, लेकिन तेंदुआ बेखौफ दिखा. मौके से भागने के बजाय गाय को शिकार बना लिया. घटना के दौरान गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए.

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जरूरत पड़ी तो लगाएंगे पिंजरा: घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही वन विभाग के फॉरेस्टर भरत सिंह और भगवान सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया. ग्रामीणों से पूरी जानकारी ली. अधिकारियों ने आसपास तेंदुए की गतिविधियों के संकेत भी जुटाए. विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है. जरूरत पड़ने पर पिंजरा लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी.

ग्रामीणों ने की सुरक्षा की मांग: घटना के बाद से गांव में भय का माहौल बना है. ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ अभी भी आसपास के इलाके में हो सकता है. इससे बच्चों और पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए.

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LEOPARD PREYS ON COW IN BHARATPUR
FOREST DEPARTMENT RESCUE TEAM
LEOPARD TERROR IN BAYANA
लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर
LEOPARD ATTACK IN BHARATPUR

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