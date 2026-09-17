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मवेशियों का शिकार कर रहा तेंदुआ पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली चैन की सांस

बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे ककरहा वन रेंज के चहलवा गांव में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बना खूंखार तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के बिछाए जाल में फंस गया. यह तेंदुआ लगातार ग्रामीणों के पालतू मवेशियों को अपना निवाला बना रहा था, जिससे पूरे इलाके में भारी खौफ था. शाम ढलते ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते थे और खेतों की तरफ जाने से कतरा रहे थे.

शिकार कर रहा तेंदुआ पिंजरे में कैद (Video Credit: ETV Bharat)

एक घंटे में सटीक बैठी रणनीति: ग्रामीणों की लगातार शिकायतों और खतरे की गंभीरता को देखते हुए प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने सक्रियता दिखाई. 16 सितंबर की शाम वन कर्मियों ने गांव निवासी साजिद के खेत में एक मजबूत लोहे का पिंजरा लगाया.

तेंदुए को आकर्षित करने के लिए पिंजरे के भीतर एक जीवित बकरी को बतौर चारा बांधा गया. वन विभाग की यह रणनीति बेहद सटीक साबित हुई. पिंजरा लगाए जाने के महज एक घंटे के भीतर ही तेंदुआ शिकार की तलाश में वहां पहुंचा और जैसे ही वह पिंजरे में दाखिल हुआ, उसका दरवाजा जोर के झटके के साथ बंद हो गया.