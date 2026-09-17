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मवेशियों का शिकार कर रहा तेंदुआ पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली चैन की सांस

शाम ढलते ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते है, खेतों की ओर जाने से कतरा रहे थे.

तेंदुआ पिंजरे में कैद
तेंदुआ पिंजरे में कैद (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 1:48 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
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बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे ककरहा वन रेंज के चहलवा गांव में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बना खूंखार तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के बिछाए जाल में फंस गया. यह तेंदुआ लगातार ग्रामीणों के पालतू मवेशियों को अपना निवाला बना रहा था, जिससे पूरे इलाके में भारी खौफ था. शाम ढलते ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते थे और खेतों की तरफ जाने से कतरा रहे थे.

शिकार कर रहा तेंदुआ पिंजरे में कैद (Video Credit: ETV Bharat)

एक घंटे में सटीक बैठी रणनीति: ग्रामीणों की लगातार शिकायतों और खतरे की गंभीरता को देखते हुए प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने सक्रियता दिखाई. 16 सितंबर की शाम वन कर्मियों ने गांव निवासी साजिद के खेत में एक मजबूत लोहे का पिंजरा लगाया.

तेंदुए को आकर्षित करने के लिए पिंजरे के भीतर एक जीवित बकरी को बतौर चारा बांधा गया. वन विभाग की यह रणनीति बेहद सटीक साबित हुई. पिंजरा लगाए जाने के महज एक घंटे के भीतर ही तेंदुआ शिकार की तलाश में वहां पहुंचा और जैसे ही वह पिंजरे में दाखिल हुआ, उसका दरवाजा जोर के झटके के साथ बंद हो गया.

तेंदुए के दहाड़ने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसके कैद होने की पुष्टि होते ही पूरे गांव ने राहत की सांस ली. सूचना मिलते ही कतर्नियाघाट के वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़, डिप्टी रेंजर मयंक पांडेय और वन रक्षक कौशल किशोर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. वन कर्मियों ने ग्रामीणों की भारी भीड़ को नियंत्रित करते हुए पिंजरे को सुरक्षित रूप से कब्जे में लिया.

पकड़े गए तेंदुए को सुरक्षित वाहन के जरिए रेंज कार्यालय ले जाया गया है. वन अधिकारियों के मुताबिक, पशु चिकित्सकों द्वारा तेंदुए की उम्र, लिंग और स्वास्थ्य की पूरी जांच की जाएगी.

स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके बाद उनके निर्देशानुसार तेंदुए को घने प्राकृतिक वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

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Last Updated : September 17, 2026 at 2:59 PM IST

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