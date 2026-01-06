ETV Bharat / state

झारखंड में बढ़ रही तेंदुओं की संख्या, अकेले इस क्षेत्र में मौजूद हैं सैंकड़ों!

पलामूः झारखंड में तेंदुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में अकेले 150 से अधिक तेंदुआ की संख्या हो गई है. जबकि झारखंड के गोड्डा, जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची, चतरा, कोल्हान समेत कई इलाकों में तेंदुआ के मौजूद होने के सबूत मिले.

दरअसल, पूरे देश में टाइगर ऐस्टीमेशन का कार्य चल रहा है. इसी कड़ी में बाघ, तेंदुआ समेत कई मांसाहारी जीवों की भी गिनती हो रही है. टाइगर ऐस्टीमेशन के दौरान ही तेंदुआ के मौजूद होने की सबूत मिले हैं. टाइगर ऐस्टीमेशन के लिए झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व नोडल है. टाइगर ऐस्टीमेशन से जुड़े हुए सारे डाटा पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में जमा हो रहे हैं. टाइगर ऐस्टीमेशन से जुड़ी रिपोर्ट में पूरे राज्य के सभी इलाकों में तेंदुआ के मौजूद होने की जानकारी निकलकर सामने आई है.

जानकारी देते पीटीआर उपनिदेशक (ETV Bharat)

वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट को भेजा जा रहा डाटा

पूरे झारखंड में सबसे अधिक पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में तेंदुआ की संख्या बढ़ी है. 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में 50 तेंदुआ के मौजूद होने की जानकारी सामने आई थी. 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में 36 से 50 के बीच तेंदुआ की संख्या बताई गयी.

टाइगर ऐस्टीमेशन के द्वारा पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में 150 के करीब तेंदुआ के मौजूद होने की जानकारी निकलकर सामने आई है. टाइगर ऐस्टीमेशन से जुड़े हुए कैमरा ट्रैप, पग मार्क्स समेत सभी तरह के को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भेजा जा रहा है. डाटा के विस्तृत अध्ययन के बाद झारखंड एवं पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में तेंदुआ की वास्तविक संख्या की जानकारी निकलकर सामने आएगी.