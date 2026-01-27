रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों के बाद अब लेपर्ड की भी हुई बढ़ोतरी, पर्यटकों को भी भाती है लेपर्ड की साइटिंग
रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन एक व छह में सर्वाधिक लेपर्ड में पाए जाते हैं. यहां लेपर्ड संरक्षण के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.
Published : January 27, 2026 at 2:20 PM IST
सवाईमाधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों के साथ ही लेपर्ड की संख्या में बढ़ रही है. टाइगर सफारी के लिए जंगल भ्रमण पर जाने वाले सैलानियों को यहां बाघों के दीदार के साथ-साथ लेपर्ड की भी खूब साइटिंग हो रही है. रणथंभौर भ्रमण पर आने वाले सैलानी बाघों के साथ-साथ लेपर्ड देखकर खासा रोमांचित हो उठते हैं.
रणथंभौर भ्रमण पर आने वाले सैलानियों को रणथंभौर के सभी दस जोन में बाघों के दीदार आसानी से हो जाते हैं, लेकिन इन दिनों रणथंभौर में सैलानियों को बाघों के साथ-साथ लेपर्ड की भी खूब साइटिंग हो रही है. बाघों के साथ-साथ लेपर्ड की साइटिंग देखकर सैलानी खासा रोमांचित हो उठते हैं. माना जाता है कि लेपर्ड काफी शर्मीले स्वभाव का वन्यजीव होता है और बाघों के इलाके में बहुत कम दिखाई देता है. ऐसे में अगर सैलानियों को टाइगर सफारी के दौरान लेपर्ड की साइटिंग हो जाती है, तो सैलानी गदगद हो उठते हैं. इन दिनों रणथंभौर में कुछ ऐसा ही हो रहा है. यहां टाइगर सफारी पर आने वाले सैलानियों को लेपर्ड के भी खूब दीदार हो रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रणथंभौर में बाघों के साथ-साथ लेपर्ड के कुनबे में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है.
वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल का कहना है कि टाइगर सफारी के दौरान लेपर्ड की साइटिंग होना सैलानियों के लिए खासा रोमांचकारी होता है. सभी जोनों में लेपर्ड की उपलब्धता है. टाइगर सफारी के दौरान जब सैलानियों को लेपर्ड नजर आता है, तो सैलानी खासे खुश नजर आते हैं. खांडल का कहना था कि रणथंभौर में साल 2024 की गणना के मुताबिक 167 लेपर्ड थे और इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है. बाघों के साथ-साथ लेपर्ड की संख्या बढ़ना रणथंभौर के लिए शुभ संकेत है.
जोन 1 व 6 में है सर्वाधिक लेपर्ड: रणथंभौर के नेचर गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वन्यजीव विशेषज्ञ यादवेंद्र सिंह का कहना था कि वैसे तो रणथंभौर के सभी जोन में लेपर्ड की मौजूदगी है, लेकिन विशेषकर जोन नंबर 1 और 6 में सर्वाधिक लेपर्ड हैं. मुख्य जोनों के अलावा रणथंभौर के पैरिफेरी वाले बाहरी इलाकों व नॉन-टूरिज्म जोन में भी बड़ी संख्या में लेपर्ड हैं. उनका कहना था कि रणथंभौर में बाघों के साथ ही लेपर्ड के संरक्षण का भी अच्छे से काम हो रहा है. वन विभाग और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े गाइड एवं वाहन चालक लेपर्ड के संरक्षण को लेकर सावधान हैं. सरकार को भी रणथंभौर में लेपर्ड की बढ़ती संख्या को लेकर लेपर्ड के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.
लगातार बढ़ रहे लेपर्ड: रणथंभौर में लेपर्ड को लेकर रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह का कहना है कि रणथंभौर में अच्छी-खासी संख्या में लेपर्ड हैं. साल 2024 की गणना के मुताबिक रणथंभौर में 167 लेपर्ड हैं और इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. डीएफओ सिंह का कहना है कि रणथंभौर के जिन इलाकों में बाघों की मौजूदगी है, उन इलाकों में लेपर्ड की मौजूदगी कम दिखती है, क्योंकि लेपर्ड काफी शर्मीला होता है और बाघों की ताकत के सामने लेपर्ड कहीं नहीं ठहरता. डीएफओ का कहना था कि बाघ अपने इलाके में किसी अन्य ताकतवर वन्यजीव की मौजूदगी सहन नहीं करता. ऐसे में जिस इलाके में बाघ की मौजूदगी होती है, उस इलाके में लेपर्ड कम ही नजर आता है. डीएफओ ने बताया कि वैसे तो रणथंभौर के सभी जोन में लेपर्ड की मौजूदगी है, लेकिन बाघों के दबाव के चलते रणथंभौर के पैरिफेरी वाले बाहरी क्षेत्र में लेपर्ड की संख्या अधिक देखने को मिलती है. बाहरी इलाकों में लेपर्ड की मौजूदगी की वजह से ही कई बार लेपर्ड जंगल से बाहर निकल जाते हैं और कई मर्तबा रणथंभौर से सटे इलाकों में लेपर्ड-मानव संघर्ष की घटनाएं भी घटित हो जाती हैं. डीएफओ का कहना था कि रणथंभौर में वर्तमान में लेपर्ड की कुल आबादी कितनी है, इस बारे में जल्द ही सर्वे करवाया जाएगा, लेकिन रणथंभौर में लेपर्ड की मौजूदगी रणथंभौर के भ्रमण पर आने वाले सैलानियों को काफी पसंद आती है.
लेपर्ड संरक्षण के लिए कदम: रणथंभौर में तो बाघों के साथ लेपर्ड की अच्छी-खासी संख्या है, लेकिन अगर सवाईमाधोपुर जिले में लेपर्ड की मौजूदगी की बात करें, तो यहां रणथंभौर के अलावा चौथ का बरवाड़ा और बौंली क्षेत्र में भी लेपर्ड की अच्छी-खासी संख्या है. अगर सरकार ध्यान दे, तो चौथ का बरवाड़ा और बौंली क्षेत्र को मिलाकर एक नया लेपर्ड कॉरिडोर विकसित किया जा सकता है, ताकि यहां भी लेपर्ड के संरक्षण को लेकर उचित कदम उठाया जा सके. इतना ही नहीं, अगर चौथ का बरवाड़ा और बौंली क्षेत्र को मिलाकर लेपर्ड कॉरिडोर विकसित किया जाता है, तो यहां झालाना की तर्ज पर लेपर्ड सफारी भी शुरू की जा सकती है, जिससे ना सिर्फ सरकार और वन विभाग का रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि रणथंभौर आने वाले सैलानियों को एक लेपर्ड सफारी के लिए और नया ऑप्शन मिलेगा.