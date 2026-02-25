ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर में लेपर्ड का मूवमेंट, सीसीटीवी में कैद नजारा, देखिए

सवाई माधोपुर: पुराने शहर में लेपर्ड के लगातार मूवमेंट से दहशत फैली हुई है. रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे शहर के रामलीला मैदान, डूंगरपाड़ा, 72 सीढ़ी स्कूल एवं राजबाग क्षेत्र में आए दिन लेपर्ड रात में चहलकदमी कर रहा है. लेपर्ड सोमवार और मंगलवार रात भी इस इलाके में नजर आया. रामलीला मैदान इलाके के एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में लेपर्ड का मूवमेंट कैद हुआ. लोगों ने वन विभाग से लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की.

डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि मंगलवार रात शहर में लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना मिली. वन विभाग की टीम मौके पर भेजी. पेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग वहां पिंजरा लगाएगा. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक लेपर्ड 72 सीढ़ी स्कूल के पास नजर आया है. उसके बाद रामलीला मैदान में भी लेपर्ड दिखा. रामलीला मैदान में लेपर्ड ने बछड़े पर हमला किया. लोगों ने सूचना वन विभाग को दी. लोगों का कहना है कि मंगलवार रात को शहर में तेलन पंसेरी बालाजी के पीछे लेपर्ड की तेज आवाज सुनाई दी. इससे लोगों में डर है.

