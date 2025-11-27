ETV Bharat / state

जयपुर के आबादी इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट, लगातार दूसरे दिन सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें

वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन वैन और ट्रैप कैमरों की मदद से लेपर्ड की तलाश में जुटी हुई हैं. रेंजर अजीत मीणा ने रेस्क्यू टीम के साथ हालांकि पूरा इलाका खंगाला है और अभी तक किसी तरह का साक्ष्य दर्ज नहीं हुआ है. वन विभाग की टीम वायरल वीडियो की सत्यता जांचने की भी कोशिश कर रही है.

जयपुर: राजधानी के आबादी वाले इलाके में लेपर्ड की मूवमेंट ने एक बार फिर वन विभाग और सुरक्षा तंत्र की नींद उड़ा दी है. बुधवार सुबह विद्याधर नगर से सटे नेहरू नगर इलाके में लेपर्ड देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था, जो गुरुवार सुबह के बाद भी जारी है. एक बार फिर सुबह 6 बजे बाद सीकर हाउस इलाके के एक घर में लगे सीसीटीवी पर सड़क से गुजरता हुआ लेपर्ड नजर आया है. शहर के व्यस्त रहने वाले मार्केट में लेपर्ड के घूमने की घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई. सामने आए फुटेज में लेपर्ड साफ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

नेहरू नगर–विद्याधर नगर में भी दहशत: CCTV फुटेज सामने आने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं. इसके पहले बुधवार को लेपर्ड नेहरू नगर और विद्याधर नगर के पास भी देखा गया था, जिसके चलते इन इलाकों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है. विद्याधर नगर में कुत्तों के लगातार भौंकने और इधर-उधर भागने की सूचना पर वन विभाग ने रात में ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. वन विभाग की ओर से एक स्थायी टीम को इलाके में तैनात भी किया गया है. स्थानीय निवासी के सी गुप्ता के अनुसार लेपर्ड देर रात सड़कों और संकरी गलियों में घूमता हुआ नजर आया. लोगों ने बताया कि जिस समय लेपर्ड देखा गया, उस समय इलाके में गहरा सन्नाटा था, जिससे वह बिना किसी बाधा के काफी दूर तक चला गया.

वरिष्ठ वन्य जीव पशु चिकित्सक डॉ. अरविंद माथुर ने बताया कि लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना के बाद सुबह ट्रेंकुलाइज टीम मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके के संभावित स्थानों को भी तलाश किया, लेकिन लेपर्ड कहीं नजर नहीं आया. उम्मीद की जा रही है कि यहां से 800 मीटर की दूरी पर स्थित नाहरगढ़ की पहाड़ियों से होते हुए लेपर्ड जंगल की ओर चला गया है.

इसे भी पढ़ें- बुजुर्ग ने दरवाजा बंद कर लेपर्ड को कैद किया, 4 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने पकड़ा

रात के सन्नाटे में गलियों में मूवमेंट: इससे पहले भी जयपुर में जंगली जानवरों की मूवमेंट की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन भीड़भाड़ वाले मार्केट और रिहायशी क्षेत्र में लेपर्ड का आना गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है. बीते 1 महीने के दौरान दुर्गापुरा इलाके के साथ-साथ राजधानी के सबसे सुरक्षित सिविल लाइंस इलाके तक लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला था, यहां तक की मंत्री सुरेश रावत के घर के पीछे बने बंगले से वन विभाग की टीम ने घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लेपर्ड को ट्रेंकुलाइज किया था.

वन विभाग ने जारी की चेतावनी: वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि रात के समय घर से बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतें. बच्चों और पालतू जानवरों को अकेले बाहर न जाने दें. लेपर्ड से जुड़ी किसी भी सूचना या मूवमेंट की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर दें.वन विभाग की टीमें इलाके में लगातार गश्त कर रही हैं और लेपर्ड के मूवमेंट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. विभाग ने बताया कि लेपर्ड को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की जनहानि की आशंका को रोका जा सके.