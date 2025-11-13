ETV Bharat / state

पौड़ी में गुलदार का आतंक, बुजुर्ग महिला को बनाया निवाला, आक्रोश में ग्रामीण

पौड़ी गढ़वाल: जिले में गुलदार के हमलों का सिलसिला लगातार जारी है. ताजा मामला जिले के विकासखंड एकेश्वर क्षेत्र का है. जहां एक गुलदार ने खेतों में काम कर रही 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर अचानक हमला कर दिया. हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत और शोक का माहौल है.

पौड़ी जिले के विकासखंड पोखड़ा में एक बार फिर गुलदार का आतंक देखने को मिला है. गुरुवार को ग्राम बगड़ीगाड़ निवासी 65 वर्षीय रानी देवी पर गुलदार ने उस समय हमला कर दिया, जब वह अपने गांव के पास घास काटने गई थीं. अचानक झाड़ियों में घात लगाकर बैठे गुलदार ने रानी देवी पर झपट्टा मारा और उन्हें कुछ दूर तक घसीट ले गया. इस हमले में रानी देवी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलने पर राजस्व विभाग और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वन विभाग की ओर से गुलदार की तलाश के लिए आसपास के जंगलों में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है.

पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य लता देवी ने बताया कि जब ग्रामीणों ने शोर सुना तो वे मौके की और दौड़े और काफी तलाश के बाद रानी देवी का शव घटनास्थल से लगभग 100 मीटर दूर झाड़ियों में मिला. उन्होंने बताया कि यह पहली बार नहीं है, जब गांव में गुलदार की सक्रियता देखी गई हो. इससे पहले भी कई बार गुलदार को आसपास मंडराते देखा गया था. घटना के बाद से ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों ही देखने को मिल रहा है.