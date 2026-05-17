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रिहायशी इलाके के पास पहुंचा खूंखार तेंदुआ, गाय का किया शिकार, इलाके में दहशत का माहौल

एमसीबी में इन दिनों तेंदूपत्ते की तोड़ाई का काम भी चल रहा है. वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क किया है.

LEOPARD KILLS COW
खूंखार तेंदुआ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 7:48 AM IST

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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: भरतपुर के कुवांरपुर वन परिक्षेत्र में एक बार तेंदुए की मौजूदगी से दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने बताया कि तेंदुए ने गांव के करीब आकर गाय का शिकार किया. गांव वालों के मुताबिक तेंदुआ कुवांरपुर वन परिक्षेत्र के गांजर इलाके में देखा गया है. ये इलाका वन विभाग के पीएफ 1228 कंपार्टमेंट नंबर के पटोरिहा नाले के पास पड़ता है. गांव के पास तेंदुए की मौजूदगी होने से लोगों में दहशत का माहौल है. लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं.


तेंदुए ने किया गाय का शिकार

ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए ने स्थानीय ग्रामीण छोटे लाल यादव के गाय का शिकार कर लिया. तेंदुआ गाय को मारने के बाद उसे जंगल की ओर घसीटकर ले जाने की कोशिश में था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया. गांव वालों के पहुंचने और शोर मचाने के तेंदुआ भाग निकला. घटना के समय जंगल क्षेत्र में तेंदूपत्ता तोड़ाई का कार्य भी चल रहा था, जिसके चलते बड़ी संख्या में ग्रामीण जंगल के भीतर मौजूद थे. तेंदुए की मौजूदगी की खबर फैलते ही लोगों में डर का माहौल बन गया.

ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, निगरानी करने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. लोगों को डर है कि तेंदुए गांव के आस पास ही मौजूद है. ग्रामीण अपने बच्चों को कहीं भी अकेले में भेजने से डर रहे हैं.

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खूंखार तेंदुआ (ETV Bharat)

तेंदुए ने स्थानीय किसान छोटे लाल यादव के गाय का शिकार किया है. गाय घर के बाहर बंधी थी. तेंदुआ गाय को खीचकर झाड़ियों के बीच ले गया था. गांव वालों ने जब शोर मचाया तो वो मौके से भाग निकला: स्थानीय निवासी

जंगल में तेंदूपत्ता तोड़ने जाने वाले ग्रामीण अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें. वन विभाग द्वारा गाय के शिकार का प्रकरण तैयार कर लिया गया है तथा नियमानुसार गाय मालिक को मुआवजा दिया जाएगा: दिनेश साहू, अधिकारी, वन परिक्षेत्र कुवांरपुर

5 मई को बुजुर्ग की तेंदुए ने ली थी जान

ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार तेंदुए की गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे लोगों का जंगल जाना मुश्किल हो गया है. खासकर तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में लगे मजदूरों और ग्रामीणों को हर समय हमले का खतरा बना हुआ है. ग्राम पंचायत डोगरीटोला में कुछ दिन पहले तेंदुए के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है. 5 मई की रात शौच के लिए घर से बाहर निकले 80 वर्षीय कुंवारे सिंह पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

वन विभाग की जांच के दौरान घटनास्थल पर तेंदुए के पंजों के निशान भी पाए थे. स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग जल्द ठोस कार्रवाई करे और जंगल क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए, ताकि तेंदूपत्ता तोड़ने जा रहे ग्रामीणों की जान सुरक्षित रह सके.

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