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रिहायशी इलाके के पास पहुंचा खूंखार तेंदुआ, गाय का किया शिकार, इलाके में दहशत का माहौल

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: भरतपुर के कुवांरपुर वन परिक्षेत्र में एक बार तेंदुए की मौजूदगी से दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने बताया कि तेंदुए ने गांव के करीब आकर गाय का शिकार किया. गांव वालों के मुताबिक तेंदुआ कुवांरपुर वन परिक्षेत्र के गांजर इलाके में देखा गया है. ये इलाका वन विभाग के पीएफ 1228 कंपार्टमेंट नंबर के पटोरिहा नाले के पास पड़ता है. गांव के पास तेंदुए की मौजूदगी होने से लोगों में दहशत का माहौल है. लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं.





तेंदुए ने किया गाय का शिकार

ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए ने स्थानीय ग्रामीण छोटे लाल यादव के गाय का शिकार कर लिया. तेंदुआ गाय को मारने के बाद उसे जंगल की ओर घसीटकर ले जाने की कोशिश में था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया. गांव वालों के पहुंचने और शोर मचाने के तेंदुआ भाग निकला. घटना के समय जंगल क्षेत्र में तेंदूपत्ता तोड़ाई का कार्य भी चल रहा था, जिसके चलते बड़ी संख्या में ग्रामीण जंगल के भीतर मौजूद थे. तेंदुए की मौजूदगी की खबर फैलते ही लोगों में डर का माहौल बन गया.

ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, निगरानी करने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. लोगों को डर है कि तेंदुए गांव के आस पास ही मौजूद है. ग्रामीण अपने बच्चों को कहीं भी अकेले में भेजने से डर रहे हैं.