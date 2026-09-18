झोपड़ी में सो रही 86 साल की बुजुर्ग महिला को तेंदुए ने बनाया निवाला
देर रात खूंखार तेंदुआ घर में दाखिल हुआ और वृद्धा के गले पर झपट्टा मार दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 12:36 PM IST
बहराइच: तेंदुए की दहशत कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे ग्रामीण इलाकों में जारी है. सुजौली रेंज के बाजपुर बनकटी ग्राम पंचायत के सीतारामपुरवा में देर रात तेंदुए ने फूस की झोपड़ी में सो रही 86 साल की वृद्ध महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. महिला की पहचान सीतारामपुरवा नहर बाजार निवासी फूलवती के रूप में हुई है.
परिजनों ने बताया कि वृद्धा अपने फूस के कच्चे मकान में अकेली सो रही थी. घर में कोई मजबूत किवाड़ नहीं था, बल्कि सुरक्षा के नाम पर केवल टाट का पर्दा लगा था. देर रात खूंखार तेंदुआ घर में दाखिल हुआ और वृद्धा के गले पर झपट्टा मार दिया. चीख-पुकार सुनकर जब तक पड़ोसी और परिजन दौड़कर पहुंचे, तब तक तेंदुआ वृद्धा को जबड़े में दबाकर घर के पीछे स्थित नाले की ओर घसीट ले गया. सुबह ग्रामीणों ने नाले में क्षत-विक्षत शव देखा तो कोहराम मच गया.
बता दें, फूलवती के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. उनकी बेटियां सुनीता, महारानिया, रमावती और अन्य विवाहित हैं और अपने ससुराल में रहती हैं. महिला का बेटा सोहन जो दूसरे प्रदेश मजदूरी करने गया है.
सीतारामपुरवा, चफरिया और नहर बाजार इलाके में पिछले एक सप्ताह के भीतर ये तीसरी बड़ी घटना है. ग्रामीणों का आरोप है कि तेंदुआ लगातार रिहायशी इलाकों में चहलकदमी कर रहा था. घटना से ठीक एक दिन पहले उसी स्थान पर तेंदुए ने एक बकरी को मार डाला था, लेकिन सूचना देने के बाद भी वन विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा.
ग्रामीणों का कहना है कि वन महकमा समय रहते पिंजरा लगा देता और गश्त बढ़ा देता, तो शायद जान बचाई जा सकती थी. घटना की सूचना पर सुजौली रेंज के रेंजर नीरज श्रीवास्तव और थानाध्यक्ष गोविंद वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. रेंजर ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया. डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही तुरंत मौके पर टीम को भेजा गया.
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