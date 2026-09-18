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झोपड़ी में सो रही 86 साल की बुजुर्ग महिला को तेंदुए ने बनाया निवाला

फूस के घर में सो रही वृद्धा पर तेंदुए ने किया हमला, मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: तेंदुए की दहशत कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे ग्रामीण इलाकों में जारी है. सुजौली रेंज के बाजपुर बनकटी ग्राम पंचायत के सीतारामपुरवा में देर रात तेंदुए ने फूस की झोपड़ी में सो रही 86 साल की वृद्ध महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. महिला की पहचान सीतारामपुरवा नहर बाजार निवासी फूलवती के रूप में हुई है.

कृष्णावती, बुजुर्ग की बेटी (Video Credit; ETV Bharat)

परिजनों ने बताया कि वृद्धा अपने फूस के कच्चे मकान में अकेली सो रही थी. घर में कोई मजबूत किवाड़ नहीं था, बल्कि सुरक्षा के नाम पर केवल टाट का पर्दा लगा था. देर रात खूंखार तेंदुआ घर में दाखिल हुआ और वृद्धा के गले पर झपट्टा मार दिया. चीख-पुकार सुनकर जब तक पड़ोसी और परिजन दौड़कर पहुंचे, तब तक तेंदुआ वृद्धा को जबड़े में दबाकर घर के पीछे स्थित नाले की ओर घसीट ले गया. सुबह ग्रामीणों ने नाले में क्षत-विक्षत शव देखा तो कोहराम मच गया.