पौड़ी जिले में गुलदार के हमले में महिला की दर्दनाक मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

पौड़ी: उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले लगातार डरा रहे हैं. आए दिन कहीं भालू का हमला तो कहीं गुलदार तो कहीं बाघ के हमले के मामले सामने आ रहे हैं. कहीं हाथी जान ले रहा है तो कहीं सांप के डसने से भी लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में पौड़ी जिले के खिर्सू ब्लॉक में गुलदार ने हमला कर एक महिला की जान ले ली है. जिससे पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल है.

घास काटने गई महिला को गुलदार ने बनाया निवाला: जानकारी के मुताबिक, पौड़ी जिले के खिर्सू ब्लॉक के कोटी गांव में गुलदार ने एक महिला को अपना निवाला बनाया है. बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह ही गिन्नी देवी गुरुवार शाम को घर से लगभग 300 मीटर दूर खेतों की ओर घास काटने गई थी. इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें अपना शिकार बना लिया.

गुलदार के हमले में गिन्नी देवी की मौके पर ही मौत: गुलदार के हमले में गिन्नी देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. गुलदार ने इतना तेजी से हमला किया कि महिला को बचने तक का कोई मौका नहीं मिला. उधर, गुलदार के हमले की सूचना गांव में पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया. स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग जंगल के आस-पास जाने से भी डर रहे हैं. ग्रामीणों ने लगातार बढ़ रहे गुलदार के आतंक पर चिंता जताते हुए प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की है.