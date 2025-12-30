ETV Bharat / state

नैनीताल में गुलदार के हमले में महिला की मौत, टिहरी में भालू ने ग्रामीण को किया घायल

नैनीताल/टिहरी: उत्तराखंड में शिकारी वन्यजीवों के हमले के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला नैनीताल और टिहरी से सामने आया है. नैनीताल में जहां ओखलकांडा ब्लॉक में गुलदार ने एक महिला को अपना शिकार बना लिया तो टिहरी में भालू ने एक व्यक्ति को जख्मी कर दिया. इन दोनों घटनाओं के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. साथ ही वन विभाग के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

नैनीताल में घास काट रही महिला को गुलदार ने बनाया निवाला: जानकारी के मुताबिक, नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक के चमोली गांव के कीटोड़ा तोक निवासी रेखा देवी पत्नी पान सिंह अन्य महिलाओं के साथ जंगल में घास काटने गई थीं. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक रेखा पर हमला कर दिया. महिलाओं के शोर मचाने और रेखा देवी की चीखों के बावजूद गुलदार ने उन्हें नहीं छोड़ा. करीब दो किलोमीटर तक जंगल के भीतर घसीटकर ले गया.

वहीं, हमले में रेखा देवी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद उनके बच्चों की हालत देखकर ग्रामीणों की आंखें भी भर आईं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि वन विभाग और सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में वन्यजीवों के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो वाले दिनों मे बड़ा हादसा हो सकता है.

पहाड़ी क्षेत्र में गुलदार के इन हमलों में ग्रामीणों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार, वन विभाग और प्रशासन अब तक कोई ठोस एवं प्रभावी कदम नहीं उठा पाए हैं. बीते दो सालों में ही बाघ और गुलदार के हमलों में 5 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो चुकी है, जिससे कई परिवार उजड़ गए हैं और मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है.

