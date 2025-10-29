ETV Bharat / state

पहाड़ों में खूंखार हुए गुलदार, अब इस गांव में ग्रामीण को बनाया निवाला

रुद्रप्रयाग जिले के जोंदला में गुलदार ने ग्रामीण को बनाया निवाला, परिवार का रो रोकर बुरा हाल, घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश

LEOPARD ATTACK IN RUDRAPRAYAG
गुलदार के हमले में ग्रामीण की मौत (फोटो- Forest Department)
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में आए दिन वन्यजीवों के हमले में लोग जान गंवा रहे हैं. ताजा मामला रुद्रप्रयाग से सामने आया है. जहां ग्राम सभा जोंदला के पाली तोक में गुलदार ने ग्रामीण पर पर हमला कर दिया. जिससे ग्रामीण की जान चली गई. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है. वहीं, रुद्रप्रयाग जिले में एक साल के भीतर ही गुलदार के हमले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि, करीब 12 लोग घायल हुए हैं.

जोंदला में गुलदार ने ग्रामीण को बनाया निवाला: पहाड़ों में आए दिन गुलदार और मानवीय संघर्ष की घटनाओं में स्थानीय लोगों की मौतें हो रही हैं. इस बार रुद्रप्रयाग जिले के जोंदला ग्राम सभा के पाली तोक में बुधवार यानी 29 अक्टूबर की सुबह करीब 5 बजे मनबर सिंह बिष्ट (उम्र 55 वर्ष) को गुलदार ने मौत के घाट उतार दिया.

LEOPARD ATTACK IN RUDRAPRAYAG
घटनास्थल पर वन विभाग और डीडीआरफ की टीम (फोटो- Forest Department)

रुद्रप्रयाग डीएफओ रजत सुमन ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 5 बजे ग्रामीण मनबर बिष्ट अपने घर से छानी (गौशाला) जा रहा था. तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे गुलदार ने अचानक मनबर पर हमला कर दिया. गुलदार मनबर को घसीटकर ले गया. जहां मनबर की मौत हो गई.

गुलदार को पकड़ने की कार्रवाई शुरू: गुलदार के हमले के बाद क्षेत्र में डर और दहशत का माहौल है. उन्होंने बताया कि जोंदला की घटना के बाद क्षेत्र में ड्रोन कैमरे की मदद से सर्चिंग की जा रही है. गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगाने के साथ ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं.

अब तक 1 गुलदार ही पकड़ा जा सका, अभी भी 4-5 गुलदार सक्रिय: वहीं, गुलदार और मानवीय संघर्ष में लगातार हो रही मौतों के कारणों का वन विभाग अभी तक पता नहीं लगा सका है. इस साल एक ही गुलदार को पिंजरे में पकड़ा जा सका, जिसे रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है. वहीं, वर्तमान में क्षेत्र में 4 से 5 गुलदार सक्रिय हैं.

उधर, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने वन विभाग के अधिकारियों से गुलदार को शूट करने की अनुमति के लिए आवश्यक प्रक्रिया तत्काल शुरू करने को कहा. साथ ही गश्त व्यवस्था को मजबूत करने और स्कूलों के आसपास वन कर्मियों की तैनाती की मांग की. उन्होंने गांव के आसपास की झाड़ियों को साफ कराने को भी कहा. ताकि, भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

जंगली जानवरों का शिकार हो रहे ग्रामीण, सरकार सो रही चैन की नींद: उन्होंने कहा कि गांवों में आए दिन ग्रामीणों को गुलदार अपना शिकार बना रहा है, लेकिन देहरादून में सरकार चैन की नींद सो रही है. उन्होंने कहा कि गुलदारों के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, जिसका कारण वन विभाग नहीं ढूंढ पा रहा है.

RUDRAPRAYAG LEOPARD ATTACK Cases
रुद्रप्रयाग जिले में गुलदार के हमले के आंकड़े (फोटो- Forest Department)

ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, वन विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप: वहीं, ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक गुलदार को शूट करने की अनुमति नहीं दी जाती, वे शव को नहीं उठाने देंगे. ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार की गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

