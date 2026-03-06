ETV Bharat / state

अगस्त्यमुनि के ढुंग गांव में गुलदार का खूनी खेल, बाड़े में घुसकर 17 बकरियां मार डालीं

गुलदार के हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश, वन विभाग से मुआवजा व पिंजरा लगाने की मांग

AGASTYAMUNI GULDAR KILLED GOATS
गुलदार ने मार डाली बकरियां (Photo courtesy: local villagers)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 6, 2026 at 4:40 PM IST

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. गुलदार कभी इंसानों पर तो कभी जानवरों पर कहर बनकर टूट रहे हैं. रुद्रप्रयाग जिले के विकासखंड अगस्त्यमुनि के दूरस्थ ग्राम ढुंग में गुरुवार रात गुलदार ने भारी तबाही मचाते हुए दो पशुपालकों की 17 बकरियों को मार डाला. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. वहीं ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है.

गुलदार ने 17 बकरियों को मार डाला: प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार देर रात गुलदार ने ग्राम ढुंग निवासी दिगपाल सिंह नेगी और सज्जन सिंह नेगी के बकरी बाड़े पर धावा बोल दिया. गुलदार ने एक के बाद एक कुल 17 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया. सुबह जब पशुपालक बाड़े में पहुंचे, तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. बाड़े में चारों ओर लहूलुहान बकरियां पड़ी हुई थीं. इस हमले से दोनों परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.

जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हैं ग्रामीण: ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. एक ओर बंदर, जंगली सूअर और लंगूर खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं. दूसरी ओर गुलदार अब पालतू जानवरों को निशाना बना रहा है. ग्रामीणों के अनुसार खेती पहले ही जंगली जानवरों की भेंट चढ़ चुकी है और अब पशुपालन भी असुरक्षित हो गया है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट मंडरा रहा है.

गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग: जिला पंचायत सदस्य जयवर्धन कांडपाल ने बताया कि-

घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है. प्रभावित परिवारों को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए. गांव में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाकर गश्त बढ़ाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
-जयवर्धन कांडपाल, जिला पंचायत सदस्य-

वन विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है: घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान के आकलन की कार्रवाई शुरू की. ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की ओर से अक्सर केवल खानापूर्ति की जाती है, जबकि जंगली जानवरों के आतंक से राहत दिलाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते. प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) रजत सुमन ने बताया कि-

विभागीय टीम द्वारा मौके का निरीक्षण कर क्षति का आकलन किया जा रहा है. रिपोर्ट तैयार होने के बाद प्रभावित पशुपालकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. साथ ही गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे और पिंजरे लगाए जाएंगे तथा क्षेत्र में गश्त भी बढ़ाई जाएगी.
-रजत सुमन, डीएफओ-

