अगस्त्यमुनि के ढुंग गांव में गुलदार का खूनी खेल, बाड़े में घुसकर 17 बकरियां मार डालीं

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. गुलदार कभी इंसानों पर तो कभी जानवरों पर कहर बनकर टूट रहे हैं. रुद्रप्रयाग जिले के विकासखंड अगस्त्यमुनि के दूरस्थ ग्राम ढुंग में गुरुवार रात गुलदार ने भारी तबाही मचाते हुए दो पशुपालकों की 17 बकरियों को मार डाला. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. वहीं ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है.

गुलदार ने 17 बकरियों को मार डाला: प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार देर रात गुलदार ने ग्राम ढुंग निवासी दिगपाल सिंह नेगी और सज्जन सिंह नेगी के बकरी बाड़े पर धावा बोल दिया. गुलदार ने एक के बाद एक कुल 17 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया. सुबह जब पशुपालक बाड़े में पहुंचे, तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. बाड़े में चारों ओर लहूलुहान बकरियां पड़ी हुई थीं. इस हमले से दोनों परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.

जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हैं ग्रामीण: ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. एक ओर बंदर, जंगली सूअर और लंगूर खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं. दूसरी ओर गुलदार अब पालतू जानवरों को निशाना बना रहा है. ग्रामीणों के अनुसार खेती पहले ही जंगली जानवरों की भेंट चढ़ चुकी है और अब पशुपालन भी असुरक्षित हो गया है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट मंडरा रहा है.