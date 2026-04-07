विकासनगर में लकड़ी लेने जंगल गए व्यक्ति को गुलदार ने मार डाला, खौफ में आए स्थानीय लोग
उत्तराखंड में कब थमेंगे वन्यजीवों के हमले, विकासनगर के कालसी वन प्रभाग के चौहड़पुर रेंज में गुलदार ने एक व्यक्ति को मार डाला
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 7, 2026 at 8:21 PM IST
विकासनगर: कालसी वन प्रभाग के चौहड़पुर रेंज में लकड़ी बीनने जंगल गए एक व्यक्ति को गुलदार ने मार डाला. जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है. उधर, घटना की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
लकड़ी लेने गए व्यक्ति को गुलदार ने बनाया निवाला: बता दें कि देहरादून जिले के कालसी वन प्रभाग की चौहड़पुर रेंज में सहसपुर और छरबा के बीच काफी घना जगंल है. जहां जंगल में लकड़ी लेने गए एक व्यक्ति की गुलदार के हमले से मौत हो गई. घटना से पूरे क्षेत्र में डर का महौल बना हुआ है और ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है.
बताया जा रहा है व्यक्ति रोजाना की तरह सूखी लकडियां लेने जंगल गया था. आसपास झाड़ियों में घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक उस पर हमला कर दिया. उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, घटना की सूचना वन विभाग और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.
सहसपुर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक विकास रावत ने बताया कि मृतक का नाम इरफान पुत्र अली हसन (उम्र 65 वर्ष) है, जो निकट जंगलात चौकी सहसपुर का रहने वाला था. फिलहाल, पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रख दिया गया है. साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है.
"एक 65 साल का व्यक्ति सहसपुर और छरबा के बीच स्थित जंगल में लकड़ी लेने गया था. जिसकी मौत गुलदार के हमले में होने की बात कही जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत कैसे हुई और किस जानवर ने अटैक किया."- मंयक गर्ग, डीएफओ, कालसी
"अगर वन्यजीव के हमले में मौत हुई है तो मुआवजे का भी प्रावधान है. मैं खुद मृतक के घर पर भी गया था. बताया जा रहा है कि जंगल में दो लोग लकड़ी लेने गए थे. जो अलग-अलग दिशा में चले गए. जहां एक के साथ हादसा हो गया."- मंयक गर्ग, डीएफओ, कालसी
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