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विकासनगर में लकड़ी लेने जंगल गए व्यक्ति को गुलदार ने मार डाला, खौफ में आए स्थानीय लोग

विकासनगर: कालसी वन प्रभाग के चौहड़पुर रेंज में लकड़ी बीनने जंगल गए एक व्यक्ति को गुलदार ने मार डाला. जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है. उधर, घटना की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

लकड़ी लेने गए व्यक्ति को गुलदार ने बनाया निवाला: बता दें कि देहरादून जिले के कालसी वन प्रभाग की चौहड़पुर रेंज में सहसपुर और छरबा के बीच काफी घना जगंल है. जहां जंगल में लकड़ी लेने गए एक व्यक्ति की गुलदार के हमले से मौत हो गई. घटना से पूरे क्षेत्र में डर का महौल बना हुआ है और ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है.

बताया जा रहा है व्यक्ति रोजाना की तरह सूखी लकडियां लेने जंगल गया था. आसपास झाड़ियों में घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक उस पर हमला कर दिया. उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, घटना की सूचना वन विभाग और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.