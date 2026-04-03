मां-पापा के साथ किचन में बैठी थी 4 साल की दृष्टि, झपट्टा मारकर उठा ले गया गुलदार, ढाई किमी दूर मिली बॉडी
4 साल की दृष्टि को गुलदार उठा ले गया तो माता-पिता ने शोर मचाया, जब तक गांव वाले जंगल पहुंचते गुलदार उसे मार चुका था
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 3, 2026 at 3:37 PM IST
पौड़ी गढ़वाल: जनपद पौड़ी गढ़वाल में गुलदार के हमलों का सिलसिला जारी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भय और असुरक्षा का माहौल गहराता जा रहा है. गुरुवार देर रात गुलदार ने 4 साल की बच्ची की जान ले ली. बच्ची को गुलदार घर से उठा ले गया. गांव से कई किलोमीटर दूर बच्ची का शव मिला.
पौड़ी में हृदयविदारक घटना: बीते 21 मार्च को खिर्सू क्षेत्र में गुलदार ने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया था. वहीं अब एक और दर्दनाक घटना सामने आई है. गुरुवार रात चौबट्टाखाल क्षेत्र में गुलदार 4 वर्षीय मासूम दृष्टि को उसके घर की देहली से ही उठाकर ले गया. इस हृदयविदारक घटना में बालिका की मृत्यु हो गई. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है. पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
घर में घुस गया गुलदार: ग्रामीणों का कहना है कि अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि गुलदार घरों के आसपास घूम रहा है और बच्चों को भी निशाना बना रहा है. इससे गांवों में रहना मुश्किल होता जा रहा है. लोगों में वन विभाग के प्रति आक्रोश भी देखा जा रहा है और वे लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. स्थानीय ग्रामीणों ने मांग उठाई है कि-
इस गुलदार को नरभक्षी घोषित कर जल्द से जल्द उसे मार गिराया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
-ग्रामीण, भतकोट-
पौड़ी के भतकोट गांव में गुलदार का हमला: जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील चौबट्टाखाल अंतर्गत कुंजखाल क्षेत्र के ग्राम सभा गाडरी के भतकोट गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां गुलदार ने 4 वर्षीय मासूम बालिका को अपना शिकार बना लिया. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है.
किचन की देहली से बच्ची को उठा ले गया गुलदार: जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 8 बजे दृष्टि नाम की 4 वर्षीय बालिका अपने पिता हरेंद्र सिंह, माता सविता देवी और 11 वर्षीय बड़ी बहन दीपांशी के साथ घर के किचन में बैठी थी. इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक हमला कर किचन की देहली पर बैठी दृष्टि को उठा लिया और जंगल की ओर भाग गया. परिजनों के शोर मचाने पर गांव के लोग तुरंत बच्ची की तलाश में जंगल की ओर दौड़े.
गांव से ढाई किलोमीटर दूर मिला बच्ची का शव: काफी खोजबीन के बाद मासूम का शव गांव से लगभग ढाई किलोमीटर दूर एक गधेरे में मिला, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया. घटना की सूचना तुरंत वन विभाग और राजस्व विभाग को दी गई. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गुलदार को आदमखोर घोषित कर मार नहीं दिया जाता, वे आंदोलन जारी रखेंगे.
ग्रामीणों ने प्रशासन पर उठाए सवाल: वहीं ग्रामीण सूरी कंडारी ने भी प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार सक्रिय है और खासतौर पर बच्चों और महिलाओं को निशाना बना रहा है, लेकिन इसके बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है.
डीएफओ ने कहा पिंजरा लगाया: वहीं, डीएफओ पौड़ी महातिम यादव ने बताया कि-
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है. क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है. गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने के साथ विशेष टीम का गठन किया जा रहा है.
-महातिम यादव, डीएफओ, पौड़ी गढ़वाल-
मानव-वन्यजीव संघर्ष ने जीना मुहाल किया: डीएफओ ने ग्रामीणों से अपील की है कि घटना स्थल के आसपास शांति बनाए रखें, क्योंकि गुलदार अपने शिकार के पास दोबारा लौट सकता है. इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ के ग्रामीण इलाकों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर स्थिति को उजागर कर दिया है.
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