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मां-पापा के साथ किचन में बैठी थी 4 साल की दृष्टि, झपट्टा मारकर उठा ले गया गुलदार, ढाई किमी दूर मिली बॉडी

पौड़ी गढ़वाल: जनपद पौड़ी गढ़वाल में गुलदार के हमलों का सिलसिला जारी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भय और असुरक्षा का माहौल गहराता जा रहा है. गुरुवार देर रात गुलदार ने 4 साल की बच्ची की जान ले ली. बच्ची को गुलदार घर से उठा ले गया. गांव से कई किलोमीटर दूर बच्ची का शव मिला.

पौड़ी में हृदयविदारक घटना: बीते 21 मार्च को खिर्सू क्षेत्र में गुलदार ने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया था. वहीं अब एक और दर्दनाक घटना सामने आई है. गुरुवार रात चौबट्टाखाल क्षेत्र में गुलदार 4 वर्षीय मासूम दृष्टि को उसके घर की देहली से ही उठाकर ले गया. इस हृदयविदारक घटना में बालिका की मृत्यु हो गई. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है. पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

घर में घुस गया गुलदार: ग्रामीणों का कहना है कि अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि गुलदार घरों के आसपास घूम रहा है और बच्चों को भी निशाना बना रहा है. इससे गांवों में रहना मुश्किल होता जा रहा है. लोगों में वन विभाग के प्रति आक्रोश भी देखा जा रहा है और वे लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. स्थानीय ग्रामीणों ने मांग उठाई है कि-

इस गुलदार को नरभक्षी घोषित कर जल्द से जल्द उसे मार गिराया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

-ग्रामीण, भतकोट-

पौड़ी के भतकोट गांव में गुलदार का हमला: जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील चौबट्टाखाल अंतर्गत कुंजखाल क्षेत्र के ग्राम सभा गाडरी के भतकोट गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां गुलदार ने 4 वर्षीय मासूम बालिका को अपना शिकार बना लिया. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है.