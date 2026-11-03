पौड़ी में गुलदार ने बच्ची को मार डाला, विधायक पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, जमकर खरी खोटी सुनाई
उत्तराखंड में नहीं थम रहे वन्यजीवों के हमले, पौड़ी में बच्ची को घर से उठाकर ले गया गुलदार, विधायक की गाड़ी पर चढ़ीं गुस्साई महिलाएं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 3, 2026 at 10:22 PM IST
पौड़ी: देवप्रयाग-पौड़ी मोटर मार्ग पर खांड्यूसैंण के पास गुलदार के हमले में चार साल की बच्ची आरुषि की मौत हो गई. गुलदार ने बच्ची पर उस वक्त हमला किया, जब वो देर शाम अपने ही घर के आंगन में खेल रही थी. तभी गुलदार झपटा और उठाकर ले गया. वहीं, घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक का घेराव किया. इतना ही नहीं महिलाएं विधायक की गाड़ी पर भी चढ़ गईं. इसके अलावा वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
जानकारी के मुताबिक, खांड्यूसैंण के पास स्थित वजली गांव में आरुषि घर के आंगन में खेल रही थी. इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे घर से घसीटते हुए झाड़ियों की ओर ले गया. बताया जा रहा है कि बच्ची के 7 वर्षीय भाई आर्यन ने अपनी आंखों के सामने गुलदार को आरुषि पर हमला करते हुए देखा. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए बच्ची की तलाश शुरू की.
झाड़ियों में बरामद हुआ आरुषि का शव: घर से करीब 100 मीटर दूर झाड़ियों में आरुषि का शव बरामद हुआ. गांव के बीचोंबीच घर के आंगन से गुलदार द्वारा बच्ची को उठा ले जाने की घटना ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है. जिस घर में कुछ देर पहले तक बच्ची की किलकारियां गूंज रही थीं, वहां अब चीख-पुकार और मातम का माहौल है.
विधायक राजकुमार पोरी का तीखा विरोध: वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया, लेकिन घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने विधायक का घेराव कर जमकर विरोध जताया. ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार घूम रहे हैं. आए दिन गुलदार कभी बच्चों तो कभी अन्य लोगों पर हमला कर रहे हैं. जिससे ग्रामीणों का अपने ही गांव में रहना मुश्किल हो गया है.
ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वन विभाग से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की. परमेश्वरी रावत और सुषमा सजवाण समेत अन्य महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में आए दिन गुलदार दिखाई देते हैं. कई बार घरों के आसपास एक साथ दो-दो गुलदार नजर आते हैं. महिलाओं की मानें तो घटना वाले दिन भी गांव में दो गुलदार दिखाई दिए थे.
एक अन्य लड़की पर भी गुलदार ने की हमले की कोशिश: प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने बताया कि आरुषि को उठाने के दौरान गुलदार ने गांव की एक अन्य बालिका पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो समय रहते घर के अंदर चली गई और शोर मचाने लगी. इसके बाद गुलदार वहां से भाग गया.
महिलाएं बोलीं- अब घर के आसपास भी सुरक्षित नहीं हमारे बच्चे: वहीं, महिलाओं का कहना है कि अब उनके बच्चे घरों के आसपास भी सुरक्षित नहीं हैं. उन्हें हर समय अनहोनी का डर सता रहा है. ग्रामीणों ने वन विभाग के उच्चाधिकारियों से मौके पर पहुंचकर गुलदार को पकड़ने या नियमानुसार उसे शूट करने की मांग की.
"घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है. क्षेत्र में गश्त और गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है. घटना के बाद विभाग की ओर से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं."- आयशा बिष्ट, एसडीओ, पौड़ी
ये भी पढ़ें-