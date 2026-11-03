ETV Bharat / state

पौड़ी में गुलदार ने बच्ची को मार डाला, विधायक पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, जमकर खरी खोटी सुनाई

गुलदार के हमले में बच्ची की मौत पर हंगामा ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

पौड़ी: देवप्रयाग-पौड़ी मोटर मार्ग पर खांड्यूसैंण के पास गुलदार के हमले में चार साल की बच्ची आरुषि की मौत हो गई. गुलदार ने बच्ची पर उस वक्त हमला किया, जब वो देर शाम अपने ही घर के आंगन में खेल रही थी. तभी गुलदार झपटा और उठाकर ले गया. वहीं, घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक का घेराव किया. इतना ही नहीं महिलाएं विधायक की गाड़ी पर भी चढ़ गईं. इसके अलावा वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

जानकारी के मुताबिक, खांड्यूसैंण के पास स्थित वजली गांव में आरुषि घर के आंगन में खेल रही थी. इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे घर से घसीटते हुए झाड़ियों की ओर ले गया. बताया जा रहा है कि बच्ची के 7 वर्षीय भाई आर्यन ने अपनी आंखों के सामने गुलदार को आरुषि पर हमला करते हुए देखा. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए बच्ची की तलाश शुरू की.