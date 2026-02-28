ETV Bharat / state

उदयपुर में लेपर्ड का हमला: खेत में सो रहे किसान को बनाया शिकार, 500 मीटर दूर मिला शव

उदयपुर: जिले में एक बार फिर लेपर्ड का आतंक देखने को मिला है. बड़ी पंचायत के उपली बड़ी गांव में लेपर्ड ने खेत में सो रहे किसान पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया. यह घटना सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के समीप स्थित खेतों में हुई, जहां वन्यजीवों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है. मृतक की पहचान बाबूलाल गमेती (42) के रूप में हुई है. वह शुक्रवार रात गेहूं की फसल में पानी देने के बाद कुएं के पास बने कमरे की छत पर सो गए थे. देर रात लेपर्ड छत पर पहुंचा और अचानक हमला कर उन्हें नीचे गिरा दिया. इसके बाद वह किसान को दबोचकर करीब 500 मीटर दूर खेत में ले गया.

शनिवार सुबह जब ग्रामीण थावरचंद पानी की मोटर चलाने कुएं पर पहुंचा, तो वहां खून फैला देख उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ. खून के निशानों का पीछा करने पर उसे कुछ दूरी पर बाबूलाल का शव मिला. शव बुरी तरह क्षत-विक्षत था और शरीर के कई हिस्से लेपर्ड द्वारा नोचे जा चुके थे.