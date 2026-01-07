ETV Bharat / state

गैरसैंण के मेहलचौरी क्षेत्र में गुलदार ने फिर मारे दो गौवंश, यहीं गुस्साए लोगों ने वनकर्मियों को बनाया था बंधक

गैरसैंण: चमोली के गैरसैंण के मेहलचौरी न्याय पंचायत में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार रात गुलदार ने सिलंगा ग्राम पंचायत के घनियाली गांव में गौशाले का दरवाजा तोड़कर गाय और एक बछड़े को निवाला बना दिया था. घटना में एक हैरान कर देने वाली बात भी देखने में सामने आई है, जहां गुलदार ने गौशाला में बंधे भैंस के थोरी (बछड़े) को खरोच तक नहीं लगाई है. इससे प्रतीत होता है कि गुलदार केवल गोवंश को ही अपना निवाला बना रहा है.

मामले में ग्रामीणों ने जल्द गांव में पिंजरा लगाकर गौभक्षी हो चुके गुलदार से निजात दिलाने की मांग की है. वहीं वन विभाग के पास अभी एक ही पिंजरा है, जिसे घनियाली गांव में लगाए जाने की बात कही गई है. जबकि हफ्ते पहले ऊजिटिया गांव में दो गायों और नजदीकी रंगचौणा गांव में एक गाय को निवाला बनाने के बाद भी गुलदार लगातार गांव में ही सक्रिय दिखाई दे रहा है. ग्रामीणों ने गांव से हटाए गए पिंजरे को दोबारा से लगाए जाने की मांग की है. लेकिन विभाग के पास उपलब्ध दूसरा पिंजरा खराब हालत में होने से फिलहाल लगाया नहीं जा सका है.

मामले में रेंजर प्रदीप गौड़ ने बताया कि घनियाली गांव में गुलदार के हमले के बाद वहां पिंजरा लगाया जा रहा है. जबकि ऊजिटिया रंगचौणा और मेखौली में भी लगातार गुलदार के सक्रिय होने की सूचना मिल रही है. दूसरा पिंजरा ठीक करवाकर उसे भी जल्द प्रभावित क्षेत्र में लगाए जाने की तैयारी है.

सड़क पर गुलदार की चहल कदमी: चमोली के सीमांत क्षेत्र मेहलचौरी के नजदीकी गांवों में लगातार गुलदार देखें जा रहे हैं. मंगलवार शाम साढ़े 6 बजे मेहलचौरी बाजार से आधा किलोमीटर आगे माईथान सड़क पर वाहन सवार दो युवकों ने दो गुलदारों लड़ते हुए देखा. वहीं सोमवार शाम 4 बजे रंगचौणा गांव के पास अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को गुलदार दिखाई दिया था. जिसके बाद रंगचौणा गांव में रात भर गुलदार की सक्रियता देखी गई. सुबह ग्रामीणों ने गुलदार के खून से सने पंजों के कई निशान गांव के अलग-अलग रास्तों पर देखे जाने की बात कही. जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि गुलदार के पैर में चोट लगी हो सकती है.