घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर तेंदुआ का हमला, मौत; मादा तेंदुआ का शव मिलने से हड़कंप

बहराइच: जिले में जंगली जानवरों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के चहलवा के निषाद नगर गांव में घर से बाहर खेल रहे बच्चे को तेंदुआ ने दबोच लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

डीएफओ कतर्नियाघाट अपूर्व दीक्षित ने बताया कि कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के चहलवा के निषाद नगर गांव में अरुण (8) पुत्र सुभाष की मौत की सूचना मिली है. जानकारी पर टीम को भेजा गया है और 10 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है. वहीं, लगातार स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

तेंदुआ का हमला: मृत बच्चे के परिजनों ने बताया कि अरुण अपने साथियों के साथ घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान जंगल की तरफ से आए तेंदुआ ने अरुण पर हमला कर दिया. उसे मुंह में दबोचकर जंगल की तरफ भागने लगा. तभी वहां चीख-पुकार मच गई.

इतने में गांव वाले भी दौड़े और हांका लगाना शुरू कर दिया. इसके बाद तेंदुआ ने बच्चे को जंगल के बाहर ही छोड़ दिया और भाग निकला. तत्काल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. गांव में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम भी कांबिंग कर रही है.