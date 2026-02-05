ETV Bharat / state

घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर तेंदुआ का हमला, मौत; मादा तेंदुआ का शव मिलने से हड़कंप

डीएफओ कतर्नियाघाट अपूर्व दीक्षित ने बताया कि कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के चहलवा के निषाद नगर गांव में मौत की सूचना मिली.

घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर तेंदुआ का हमला, मौत.
घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर तेंदुआ का हमला, मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 6:55 AM IST

बहराइच: जिले में जंगली जानवरों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के चहलवा के निषाद नगर गांव में घर से बाहर खेल रहे बच्चे को तेंदुआ ने दबोच लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

डीएफओ कतर्नियाघाट अपूर्व दीक्षित ने बताया कि कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के चहलवा के निषाद नगर गांव में अरुण (8) पुत्र सुभाष की मौत की सूचना मिली है. जानकारी पर टीम को भेजा गया है और 10 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है. वहीं, लगातार स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

तेंदुआ का हमला: मृत बच्चे के परिजनों ने बताया कि अरुण अपने साथियों के साथ घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान जंगल की तरफ से आए तेंदुआ ने अरुण पर हमला कर दिया. उसे मुंह में दबोचकर जंगल की तरफ भागने लगा. तभी वहां चीख-पुकार मच गई.

इतने में गांव वाले भी दौड़े और हांका लगाना शुरू कर दिया. इसके बाद तेंदुआ ने बच्चे को जंगल के बाहर ही छोड़ दिया और भाग निकला. तत्काल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. गांव में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम भी कांबिंग कर रही है.

तेंदुआ का शव मिलने से हड़कंप: दूसरी तरफ कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज के बनघुसरी के पकरिया दीवान गांव में सुबह ग्रामीणों की नजर जब झाड़ियों में तेंदुए पर पड़ी, तो सभी डर गए. काफी देर तक तेंदुए द्वारा हरकत न होने पर पास में जाकर देखा तो वह मृत अवस्था में पड़ा हुआ था.

वन क्षेत्राधिकारी धर्मेंद्र कन्नौजिया ने बताया कि तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान हैं. मृतक तेंदुआ मादा है. इसका वजन करीब 45 से 50 किलो के बीच है. वही उसकी उम्र करीब 1 वर्ष की है. रेंजर ने बताया कि तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों का पैनल करेगा.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा. डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि प्रथम दृष्टया आपसी संघर्ष से मौत हुई है, का पता चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी चीजें सामने आएंगी.

