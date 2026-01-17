पहाड़ में गुलदार का आतंक! चकरात में 18 बकरियों को किया शिकार, गैरसैंण में तीन गोवंश को बनाया निवाला
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गुलदार की दस्तक से लोग काफी डरे हुए है. गुलदार घरों में घुसकर पशुओं को निवाला बना रहे है.
चमोली/देहरादून: उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में इन दिनों जंगली जानवरों के आतंक से लोग काफी परेशान है. चमोली जिले के गैरसैंण क्षेत्र में जहां तीन हफ्तों के अंदर गुलदार 14 गोवंशों को अपना निवाला बना चुका है. वहीं देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र में बीती रात गुलदार ने 18 बकरियों को मार डाला. इन घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.
चकराता क्षेत्र में गुलदार का आतंक: गुलदार द्वारा 18 बकरियों को मारने का मामला देहरादून जिले में चकराता क्षेत्र के खरोडा गांव का है. जानकारी के मुताबिक पशुपालक रणू रोजाना की तरफ शाम को अपनी बकरियों को छानी (गौशाला) में बंद कर गांव चला गया था. अगले दिन सुबह जब रणू अपनी छानी में पहुंचा और गौशाला के गेट खोला तो उस पर अचानक से गुलदार ने झपट्टा मार दिया. गुलदार के हमले से रणू ने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी उसकी तरफ दौड़े, जिस कारण गुलदार डर के मारे भाग गया. गुलदार के हमले से रणू मामूली रूप से घायल भी हो गया था.
रणू ने गौशाला में अंदर जाकर देखा तो गुलदार ने 18 बकरियों को निवाला बनाया था. रणू ने बताया कि 13 बकरियां उसकी खुद की थी, जबकि बिडरू भी अपनी पांच बकरियां उसकी गौशाला में रखता था. सभी बकरियों को गुलदार ने मार डाला है . पशुपालकों और ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचे और रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजी. इस दौरान खरोडा ग्राम पंचायत के प्रधान अर्जुन डिमरी ,सहित कई लोग मौजूद थे.
गुलदार द्वारा बकरियों को मारने की जानकारी मिली है. रेंज अधिकारी को आसपास कैमरे लगाने के निर्देश दिए है, ताकि गुलदार की मूवमेंट पर नजर रखी जा सके. यह भी देखा जा रहा है कि आखिर गुलदार छानी में कैसे घुसा? पशुपालकों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा. यदि लगातार गुलदार की मूवमेंट आसपास देखी गई तो पकड़ने का प्रयास भी किया जायेगा.
-वैभव कुमार सिंह, डीएफओ, चकराता-
गैरसैंण क्षेत्र में भी गुलदार ने 14 गोवंशों को बनाया निवाला: चमोली जिले के गैरसैंण इलाके में भी गुलदार का आतंक बना हुआ है. तीन सप्ताह में सात अलग-अलग घटनाओं में गुलदार ने 14 गोवंशों को निवाला बनाया है. विकासखंड गैरसैंण के अंतर्गत कुनीगाड क्षेत्र के गोगना गांव में एक बार फिर गुलदार ने गौशाला का दरवाजा तोड़ा और गाय के साथ 2 बछियों को अपना निवाला बना लिया है, जिससे ग्रामीण एक बार फिर से भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं.
कुशलानंद जोशी ने बताया कि आज जब परिजन गौशाला में दूध दुहने गए तो तीनों गोवंश के अधखाए शव देखकर घबरा गए. उन्होंने तत्काल मामले की जानकारी वन विभाग को दी. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद गोवंश का पोस्टमार्टम कर दफनाने की कार्रवाई की गई.
