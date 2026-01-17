ETV Bharat / state

पहाड़ में गुलदार का आतंक! चकरात में 18 बकरियों को किया शिकार, गैरसैंण में तीन गोवंश को बनाया निवाला

चमोली/देहरादून: उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में इन दिनों जंगली जानवरों के आतंक से लोग काफी परेशान है. चमोली जिले के गैरसैंण क्षेत्र में जहां तीन हफ्तों के अंदर गुलदार 14 गोवंशों को अपना निवाला बना चुका है. वहीं देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र में बीती रात गुलदार ने 18 बकरियों को मार डाला. इन घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

चकराता क्षेत्र में गुलदार का आतंक: गुलदार द्वारा 18 बकरियों को मारने का मामला देहरादून जिले में चकराता क्षेत्र के खरोडा गांव का है. जानकारी के मुताबिक पशुपालक रणू रोजाना की तरफ शाम को अपनी बकरियों को छानी (गौशाला) में बंद कर गांव चला गया था. अगले दिन सुबह जब रणू अपनी छानी में पहुंचा और गौशाला के गेट खोला तो उस पर अचानक से गुलदार ने झपट्टा मार दिया. गुलदार के हमले से रणू ने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी उसकी तरफ दौड़े, जिस कारण गुलदार डर के मारे भाग गया. गुलदार के हमले से रणू मामूली रूप से घायल भी हो गया था.

रणू ने गौशाला में अंदर जाकर देखा तो गुलदार ने 18 बकरियों को निवाला बनाया था. रणू ने बताया कि 13 बकरियां उसकी खुद की थी, जबकि बिडरू भी अपनी पांच बकरियां उसकी गौशाला में रखता था. सभी बकरियों को गुलदार ने मार डाला है . पशुपालकों और ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचे और रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजी. इस दौरान खरोडा ग्राम पंचायत के प्रधान अर्जुन डिमरी ,सहित कई लोग मौजूद थे.