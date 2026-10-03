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गंगोलीहाट: घर के आंगन से 10 साल के मासूम को उठाकर ले गया गुलदार, जंगल में मिला शव

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ से बड़ी खबर सामने आई है. गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय से करीब से 8 किलोमीटर दूर ग्राम भंडारीगांव व खेतीगांव के बीच शनिवार को दर्दनाक घटना हुई. शनिवार शाम को करीब पांच बजे घर के आंगन में अपनी दादी के सामने खेल रहे दस वर्षीय बालक रियांशु (पुत्र भगवान राम) को गुलदार उठाकर ले गया.