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गंगोलीहाट: घर के आंगन से 10 साल के मासूम को उठाकर ले गया गुलदार, जंगल में मिला शव

सीमांत जिले पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट क्षेत्र में गुलदार का आतंक का मामला सामने आया है. गुलदार दस साल के बच्चे को उठाकर ले गया.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 3, 2026 at 10:36 PM IST

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पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ से बड़ी खबर सामने आई है. गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय से करीब से 8 किलोमीटर दूर ग्राम भंडारीगांव व खेतीगांव के बीच शनिवार को दर्दनाक घटना हुई. शनिवार शाम को करीब पांच बजे घर के आंगन में अपनी दादी के सामने खेल रहे दस वर्षीय बालक रियांशु (पुत्र भगवान राम) को गुलदार उठाकर ले गया.

घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की. कुछ ही समय में मासूम का शव घर से लगभग 200 मीटर और मुख्य सड़क से 250 मीटर दूर झाड़ियों से बरामद हुआ. रियांशु के पिता भगवान राम मजदूरी करते हैं. 10 साल के मासूम रियांशु की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा है.

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम वन दरोगा देवेंद्र सिंह महरा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची. टीम में अजय पल्याल, मनीषा, लक्ष्मी लुंठी और दीवान सिंह शामिल रहे. कोतवाली पुलिस दल भी घटनास्थल पर पहुंचा. कोतवाल कैलाश जोशी ने बताया कि आकिल सिद्दीकी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर घटना के तुरंत बाद पहुंची, जिसमें एसआई आकिल सिद्दकी हेड कांस्टेबल सुभाष, राजपाल, दिवाकर सिंह और वीरेंद्र गैंडा शामिल रहे.

ग्रामीणों में घटना को लेकर भारी आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से गुलदार की सक्रियता बनी हुई थी. करीब एक सप्ताह पूर्व ग्राम प्रधान ने गांव में गुलदार के आतंक की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग भी की थी. इसके बावजूद गुलदार को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई.

ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने व क्षेत्र में सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम करने की मांग की है. साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है. मृत बालक का पीएम रविवार को गंगोलीहाट सीएचसी में होगा. शव को वन विभाग की टीम व पुलिस गंगोलीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ला गई.

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