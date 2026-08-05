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इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सड़क पर दिखा तेंदुआ, 20 मिनट तक आवाजाही रही प्रभावित

कुटरू-मंगापेटा मार्ग पर 108 एंबुलेंस के सामने आया वन्यजीव, कर्मचारियों ने मोबाइल में किया वीडियो रिकॉर्ड, सतर्क रहना जरूरी, वन्यजीवों को ना छेड़ें

Leopard Indravati Tiger Reserve
इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सड़क पर दिखा तेंदुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 5, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
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बीजापुर. जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक बार फिर वन्यजीवों की मौजूदगी सामने आई है. कुटरू–मंगापेटा मार्ग पर एक तेंदुआ अचानक सड़क पर आ गया और करीब 20 मिनट तक सड़क किनारे मौजूद रहा. इस दौरान मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों और राहगीरों की नजर तेंदुए पर पड़ी. तेंदुए के सड़क पर मौजूद रहने का वीडियो भी सामने आया है, जिसे 108 एंबुलेंस कर्मियों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया.

कुटरू-मंगापेटा मार्ग पर 108 एंबुलेंस के सामने आया वन्यजीव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एंबुलेंस कर्मचारियों ने बनाया वीडियो

जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल की 108 एंबुलेंस मरीज को लेकर अस्पताल की ओर जा रही थी. इसी दौरान कुटरू–मंगापेटा मार्ग पर अचानक तेंदुआ सड़क पर दिखाई दिया. एंबुलेंस चालक संदीप तोड़से के अनुसार तेंदुआ करीब 20 मिनट तक सड़क किनारे खड़ा रहा. वन्यजीव की मौजूदगी को देखते हुए एंबुलेंस चालक और ईएमटी रविंद्र कुमार ने सावधानी बरती और सुरक्षित दूरी से तेंदुए का वीडियो रिकॉर्ड किया.

आवाजाही रही प्रभावित

तेंदुए के सड़क किनारे मौजूद रहने के कारण दोनों ओर से आने-जाने वाले वाहनों की आवाजाही भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुई. राहगीरों ने तेंदुए से सुरक्षित दूरी बनाए रखी और उसके जंगल की ओर लौटने का इंतजार किया. राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई.

सतर्क रहना जरूरी, वन्यजीवों को ना छेड़ें

इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्यजीवों की गतिविधियां समय-समय पर सामने आती रहती हैं. जंगल से लगे मार्गों पर तेंदुआ या अन्य वन्यजीव दिखाई देने पर वाहन चालकों के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है. ऐसे समय में वन्यजीव के करीब जाने, उसे छेड़ने या उसका रास्ता रोकने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखना आवश्यक है.

जैव विविधता से भरपूर इंद्रावती रिजर्व

तेंदुए का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में इसकी चर्चा हो रही है. वन्यजीव की सड़क पर मौजूदगी ने एक बार फिर यह भी दिखाया है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व का जंगल जैव विविधता और वन्यजीवों से समृद्ध है. विशेषज्ञों के मुताबिक जंगल से लगे इलाकों में वन्यजीवों की आवाजाही के दौरान लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए.

खासकर रात और सुबह के समय जंगल से लगे मार्गों पर वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखना और सड़क के दोनों ओर नजर रखना जरूरी है. वन्यजीव दिखाई देने पर वाहन रोककर सुरक्षित दूरी बनाए रखना और उसे बिना परेशान किए जंगल की ओर जाने देना ही सबसे सुरक्षित तरीका है.

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