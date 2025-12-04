ETV Bharat / state

बिहार के इस शहर में खुलेआम घूम रहा था तेंदुआ, जानिए कैसे दबोचा गया

रोहतास : बिहार के रोहतास में लगभग 12 घंटे तक दहशत का माहौल रहा. कोचस के रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत फैल गई. तेंदुआ को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. हाथ में लाठी-डंडा लेकर लोग पहुच गए. इस दौरान तेंदुए ने दो लोगों पर हमला भी कर दिया. हालांकि, कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पूरे दिन उत्पात मचाने वाले तेंदुआ को आखिरकार पकड़ लिया गया है.

10 लोगों को किया घायल : वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद देर रात तेंदुआ को अपने कब्जे में ले लिया. इस दौरान कई वन कर्मी घायल भी हो गए. जिनका इलाज सासाराम के सदर अस्पताल में कराया गया. मिली जानकारी के अनुसार कुल 10 लोगों को तेंदुआ ने घायल कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कई को बाद में बेहतर इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

रोहतास में तेंदुआ का दिखा आतंक (ETV Bharat)

''तेंदुआ आने पर लोगों की भीड़ देखी तो हम भी देखने चले गए. इसी दौरान वह झपट्टा मार दिया. उसके हमले में मैं घायल हो गया.''- मनीष ओझा, तेंदुआ के हमले से जख्मी युवक

कैसे आया तेंदुआ? : वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से तेंदुए को एक बड़ा पिंजरा में बंद किया फिर उसे सासाराम लाया गया. तेंदुए को रोहतास-कैमूर के जंगल में छोड़ दिया जाएगा. हालांकि यह तेंदुआ रिहायशी इलाके में कैसे आया यह अभी तक रहस्य बना हुआ है. यहां से कैमूर पहाड़ी का जंगल भी 60 से 70 किलोमीटर दूर है. ऐसे में सवाल है कि आखिर तेंदुआ इस समतल मैदानी इलाके में कहां से आ गया?