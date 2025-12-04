ETV Bharat / state

बिहार के इस शहर में खुलेआम घूम रहा था तेंदुआ, जानिए कैसे दबोचा गया

जिस तेंदुए की वजह से लोग खौफ के साए में थे. आखिरकर उसे पकड़ लिया गया. जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली. पढ़ें

LEOPARD IN ROHTAS
रोहतास में तेंदुआ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 4, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास : बिहार के रोहतास में लगभग 12 घंटे तक दहशत का माहौल रहा. कोचस के रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत फैल गई. तेंदुआ को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. हाथ में लाठी-डंडा लेकर लोग पहुच गए. इस दौरान तेंदुए ने दो लोगों पर हमला भी कर दिया. हालांकि, कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पूरे दिन उत्पात मचाने वाले तेंदुआ को आखिरकार पकड़ लिया गया है.

10 लोगों को किया घायल : वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद देर रात तेंदुआ को अपने कब्जे में ले लिया. इस दौरान कई वन कर्मी घायल भी हो गए. जिनका इलाज सासाराम के सदर अस्पताल में कराया गया. मिली जानकारी के अनुसार कुल 10 लोगों को तेंदुआ ने घायल कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कई को बाद में बेहतर इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

रोहतास में तेंदुआ का दिखा आतंक (ETV Bharat)

''तेंदुआ आने पर लोगों की भीड़ देखी तो हम भी देखने चले गए. इसी दौरान वह झपट्टा मार दिया. उसके हमले में मैं घायल हो गया.''- मनीष ओझा, तेंदुआ के हमले से जख्मी युवक

कैसे आया तेंदुआ? : वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से तेंदुए को एक बड़ा पिंजरा में बंद किया फिर उसे सासाराम लाया गया. तेंदुए को रोहतास-कैमूर के जंगल में छोड़ दिया जाएगा. हालांकि यह तेंदुआ रिहायशी इलाके में कैसे आया यह अभी तक रहस्य बना हुआ है. यहां से कैमूर पहाड़ी का जंगल भी 60 से 70 किलोमीटर दूर है. ऐसे में सवाल है कि आखिर तेंदुआ इस समतल मैदानी इलाके में कहां से आ गया?

LEOPARD IN ROHTAS
पानी में छलांग लगाता तेंदुआ (ETV Bharat)

''बुधवार को तेंदुआ कैमूर के पहाड़ी से सासाराम के कोचस इलाके में घुस आया था. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने कई घंटों तक अभियान चलाया और एक निर्माणाधीन मकान से तेंदुए को पकड़ लिया.''- स्टालिन फिडल कुमार के, सासाराम वन विभाग के अधिकारी (डीएफओ)

LEOPARD IN ROHTAS
तेंदुआ का किया गया रेस्क्यू (ETV Bharat)

दिनभर फैली रही दहशत : दरअसल, कोचस इलाके में एक आदमखोर तेंदुआ को विचरण करते देखा गया. इसके बाद पूरे कोचस इलाके में दहशत फैल गई. इसी बीच तेंदुआ को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. कुछ लोगों ने ईंट-पत्थर से तेंदुआ पर हमला किया. वहीं तेंदुआ किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर-उधर भटकता रहा. वह छलांग लागकर कभी पानी में कूद पड़ा, तो कभी किसी घर में घुसने का प्रयास किया.

LEOPARD IN ROHTAS
तेंदुआ देखने के लिए लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें

'घर का दरवाजा तोड़कर उठा ले गया बकरी..' तेंदुए की दहशत से रतजगा कर रहे बगहा के ग्रामीण

बिहार की सड़कों पर तेंदुआ की दहाड़, राहगीरों की थमीं सांसे, ऐसे बची जान

TAGGED:

LEOPARD ATTACK IN BIHAR
FOREST DEPARTMENT TEAM IN ROHTAS
रोहतास में तेंदुआ
तेंदुआ को पकड़ा गया
LEOPARD IN ROHTAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.